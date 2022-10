Termosifoni, accendili sempre a quest’ora: tanti soldi risparmiati in bolletta

Ecco qual è l’ora ideale per accendere i termosifoni, in questo modo risparmierai un sacco di soldi nelle tue bollette. Nessuno lo sapeva.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono le ore in cui potete finalmente accendere il vostro termosifone, per non ricevere una batosta nella bolletta.

Come risparmiare con il riscaldamento

Per risparmiare con il riscaldamento è necessario, in primo luogo, mantenere una temperatura adeguata.

Il consiglio principale è quello di evitare di aumentare il numero del termostato, in quanto può è direttamente proporzionale al consumo di energia. 21 gradi sono sufficienti per stare bene.

Non dovresti svestirti soltanto perché sei dentro casa: meglio adattarti a usare un maglione.

Salvo condizioni quasi estreme, non è necessario mantenere il riscaldamento acceso durante la notte. In questo modo è possibile risparmiare sul riscaldamento dei termosifoni.

Programmate l’accensione e lo spegnimento, in questo modo il termosifone si accenderà e si spegnerà quando avete stabilito e non soltanto quando ve lo ricordate.

Per evitare sprechi di consumi, spegni i radiatori a gas nei locali che non utilizzi. Se non lo fai, aumenterà la tua spesa inutilmente. Inoltre, ventila la casa solo al momento giusto e se è possibile sfrutta al meglio il tempo della mattinata. Sono sufficienti 15 minuti per finestra, evitando un’eccessiva dispersione del calore.

Sostituisci il tuo termosifone con uno a basso consumo: se è il momento di rinnovare la tua caldaia, valuta la possibilità di acquistarne una con un impianto più efficiente.

Non coprire i termosifoni: non è più consigliabile posizionare un mobile troppo vicino o mettere sopra i vestiti bagnati in modo che se asciughino velocemente, se si vuole risparmiare sul riscaldamento. In questo modo, aumenterà l’energia necessaria del termosifone per riscaldare l’ambiente, e naturalmente aumenterà anche il suo consumo in bolletta.

Ma sapete che dovreste accendere i termosifoni di casa soltanto a determinate ore, per poter risparmiare in bolletta? Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono le regole che dovete assolutamente seguire.

A che ora accendere i termosifoni di casa

Non tutti lo sanno, ma esistono degli appositi orari nei quali bisogna evitare di accendere i termosifoni di casa.

L’Italia, infatti, è divisa in 6 zone climatiche, che stabiliscono quali sono i momenti della giornata in cui si consuma di più o di meno.

La cosa che bisogna fare se si vuole risparmiare con il proprio riscaldamento, quindi, è andare a controllare quali sono gli orari indicati dal Governo, in base alla zona in cui viviamo.

In ogni caso, gli orari generali maggiormente consigliati sono quelli che vanno dalle 5 di mattina fino alle 11 di sera. Dalle 11 alle 5, invece, bisognerebbe mantenere i termosifoni spenti.

Sono quelle le ore nelle quali il nostro termosifone consumerebbe di più. Se evitiamo di usarlo in quel momento, potremmo evitare di ricevere una brutta batosta in bolletta.

E voi avete intenzione di seguire questi orari di accensione e di spegnimento dei vostri termosifoni di casa? Fateci sapere se usavate già questo stratagemma utilissimo, che vi aiuterà a non pagare tanto in bolletta.