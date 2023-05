Il maltempo nella Capitale ha portato alla sospensione di tutti i match serali degli Internazionali di Roma in programma oggi: Sonego Tsitsipas bloccati sullo 0-1.

A causa del maltempo, tutti gli incontri serali in programma al Foro Italico per gli Internazionali di Tennis di Roma sono stati sospesi. Rinviata alle 21, clima permettendo, la gara tra Tsitsipas e Sonego, fermi sull’1-0 in favore del greco. Bloccati anche gli altri tra cui quello tra Musetti e Tiafoe, Wolf e Zverev. Come sono andati gli altri incontri di oggi.

Roma, interrotti i match serali: anche Sonego-Tsitsipas rinviata alle 21

La pioggia a Roma blocca ancora gli Internazionali di Tennis. Gli Open sulla terra rossa del Foro Italico si devono arrendere, dopo le sospensioni della giornata di ieri e di sabato, al maltempo che sta affliggendosi su tutto il Paese. Dunque intorno alle 20 è arrivata la decisione della sospensione del match tra Tsitsipas e Sonego, con il tennista italiano in difficoltà in queste fasi dell’incontro. Il primo set è stato vinto dal greco, con l’arbitro sceso dalla sua postazione per controllare le righe e la decisione del supervisor arrivata sul punteggio di 0-0 nel secondo set.

La gara rimane aperta, e la pioggia non ha ripreso a cadere con forza sul Foro Italico. Probabilmente alle 21, orario deciso dagli arbitri, si riprenderà a giocare.

Dalla Grand Stand, per il match tra Tafoe e Musetti invece la decisione è arrivata dopo 10 minuti dall’inizio delle precipitazioni, con i due tennisti che si sono sfidati sotto l’acqua per l’ira dell’americano che avrebbe preferito in realtà il rinvio a priori della gara viste le condizioni climatiche. Nonostante le lamentele del numero 15 al mondo, il gioco è andato avanti con Musetti in vantaggio per 2 game a 1. L’azzurro era riuscito a breakare il terzo set, vincendo in battuta mentre ancora l’americano era riuscito a contro breakare riprendendosi il servizio.

Il terzo match serale sospeso è quello tra Zverev e Wolf. Il tedesco è avanti in questo momento per 1 set a 0, mentre l’americano si prepara al servizio sul punteggio dei game del secondo set in parità, 3-3.

Come sono andati gli altri incontro del singolo maschile di oggi

Nella giornata di oggi gli altri incontri dei sedicesimi di finale – terzo turno – hanno visto un altro italiano lasciare il torneo. Si tratta di Marco Cecchinato, il quale si è arreso al tedesco Hanfmann per 2-1.

Coric supera con facilità Carbellas Baena per 2-0, mentre Marozsan supera il turno ai danni di un altro spagnolo, Alcazar. Spagna che di fatto perde tutti i suoi tennisti – ricordiamo la grande assenza di Nadal – con le sconfitte anche di Davidovich che perde 2-0 contro il russo Rublev, e Zapata Miralles che invece lotta ma si arrende a un grande Medvedev.