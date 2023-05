Allerta meteo, scuole chiuse in diverse regioni italiane

Domani, 16 maggio, è prevista un’allerta meteo sull’intera penisola italiana. Diverse regioni hanno deciso di chiudere le scuole a causa del tempo. Tra queste l’Emilia Romagna e la Campania.

Domani 16 maggio è previsto maltempo diffuso in tutta la penisola. In diverse regioni, dunque, sarà emanata l’allerta meteo. In particolare, in Emilia Romagna è prevista un’allerta rossa, la quale comporterà la chiusura delle scuole. Intanto, la Protezione Civile sta valutando la diramazione di allerta arancione in Campania, Sicilia e Marche e di allerta gialla nel restante delle regioni.

L’allerta meteo in Italia e le scuole chiuse

Domani martedì 16 maggio è prevista un’allerta meteo all’interno dell’intera penisola italiana. Il maltempo coinvolgerà gran parte del territorio, con fenomeni più violenti in alcune regioni.

A partire dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani in Emilia Romagna è prevista un’allerta meteo rossa. A tal proposito la Protezione Civile ha stabilito che durante l’intera giornata di domani saranno sospese le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all’interno di tutti i comuni.

“In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni”.

Si legge all’interno di un comunicato della città di Bologna.

In particolare, l’allerta è stata disposta per i comuni di Forlì, Cesena, Cervia, Bagnacavallo e altri.

La ragione ha infine comunicato che si consiglia a tutti i cittadini di limitare al minimo gli spostamenti, utilizzando la modalità di smartworking. Inoltre, a quanto pare, saranno predisposte alcune colonne mobili nazionali in ambiti strategici, in modo da garantire l’intervento immediato in caso di necessità.

L’allarme anche in Campania e in altre regioni italiane

A quanto pare, invece, in Campania, Sicilia e Marche la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione.

In particolare nella Regione Campania diversi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Tra i Comuni coinvolti nel napoletano vi sono: Sorrento, Meta, Quarto, Massa Lubrense, Procida, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Afragola, Lacco Ameno, Ischia, Castellamare di Stabia, Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo, Piano di Sorrento, Giugliano e Frattamaggiore.

Mentre nel salernitano i comuni coinvolti sono Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore e Nocera Inferiore, Cava de’Tirreni, Pagani, Castel San Giorgio, Fisciano, Sapri, Vietri sul mare e altri.

Dunque, nonostante sia ormai primavera già da un pezzo, le condizioni meteo non accennano a migliorare.