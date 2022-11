Temptation Island torna in tv: ecco quando

Mediaset, torna in TV il programma Temptation Island, che la scorsa estate non è andato in onda deludendo il numeroso seguito del format.

Il pubblico di Mediaset si aspettava di vedere il programma sul piccolo schermo questa estate 2022 ma così non è stato. In molti si sono chiesti come mai e se fosse successo qualcosa tra il conduttore Filippo Bisciglia e la rete. Temptation Island è un format che ha sempre ottenuto grandi successi e che ha dato soddisfazioni in fatto di audience. Per i telespettatori è arrivata oggi una grande notizia che ha fatto, tra l’altro, immediatamente il giro del web suscitando molte reazioni.

Il ritorno di Temptation Island

Oggi i fan dell’apprezzatissimo Temptation Island hanno ricevuto una splendida notizia: la conferma del ritorno del format nel palinsesto Mediaset. Il programma, come saprete, mette alla prova coppie di fidanzati dividendoli e inserendoli in villaggi pieni di tentatori e tentatrici per capire la portata del loro amore.

Le dinamiche che si vanno via via creando hanno fatto centro e il pubblico ha sempre seguito numeroso il programma. Quando la scorsa estate non è andato in onda i fan si sono chiesti che cosa ne avesse causato la sospensione.

Si sa in questi casi le indiscrezioni così come le ipotesi, soprattutto sul web, si moltiplicano velocemente e si è detto di tutto. La tesi più sostenuta sui social è stata quella di una possibile lite tra il conduttore Filippo Bisciglia e i vertici Mediaset ma nulla di veritiero a quanto pare.

Oggi ogni dubbio però è stato sciolto e l’amministratore delegato Mediaset ha dato personalmente l’annuncio del ritorno di Temptation Island. Ma quando andrà in onda?

Ecco quando andrà in onda

Il programma tornerà sul piccolo schermo per la gioia dei fan che hanno commentato la notizia sul web con entusiasmo. A fare l’annuncio è stato Pier Silvio Berlusconi che aveva già fatto capire tempo fa in maniera più vaga la possibilità di un ritorno.

Oggi ha dichiarato in merito ai palinsesti Mediaset del prossimo anno che “al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità”.

Oltre a smentire le voci che ipotizzavano bassi ascolti o liti ha elogiato uno dei programmi che è obiettivamente molto apprezzato. Il web è andato in tilt per la notizia e sono apparsi moltissimi commenti di apprezzamento per il ritorno di Temptation Island 2023 che potremmo vedere quindi sul piccolo schermo la prossima estate.