By

Irene Pivetti, ex presidente della Camera, ha una nuova vita. A quanto pare dopo essere stata indagata per evasione fiscale, la Pivetti è stata catapultata in una realtà totalmente diversa rispetto a quella a cui era abituata.

La ex presidente della camera ha raccontato, durante un’intervista, che è attualmente costretta a vivere con circa 1.000 euro al mese, all’interno di un dormitorio.

La nuova vita di Irene Pivetti

Il settimanale Gente, attraverso un’intervista diretta ad Irene Pivetti, ha svelato i retroscena della nuova vita della ex presidente della camera.

La Pivetti è stata la più giovane presidente della Camera della storia d’Italia. Poi a causa di un’indagine per evasione fiscale tutto è crollato.

A quanto pare infatti la Corte di Cassazione ha sequestrato circa 3,5 milioni di euro, con l’accusa di riciclaggio ed evasione fiscale.

A far scattare l’indagine è stato l’acquisto, da parte della donna, di ben 3 Ferrari. Secondo la guardia di finanza, le auto di lusso sarebbero state acquistate proprio per riciclare del denaro sporco. Al centro della vicenda vi sarebbe la società appartenente alla donna, ossia Only Italia.

Per questo la Pivetti racconta di essersi trovata catapultata all’interno di un vero e proprio incubo.

A quanto pare, attualmente la ex parlamentare è costretta a vivere con soli 1.000 euro al mese all’interno di un dormitorio e a mangiare spesso all’interno di una mensa sociale.

Una vita nettamente differente rispetto a quella che ha condotto fino a questo momento. Di cui però la ex politica, non si lamenta affermando che c’è gente che vive anche con meno.

Le parole della Pivetti sulla questione

La ex presidente della camera dunque, durante un’intervista al settimanale Gente, ha rivelato cosa sta vivendo in questo periodo.

“Sono un’indagata, non sono neppure rinviata a giudizio”.

Ha poi continuato con l’affermare che questo tipo di eventi innescano degli enormi processi mediatici, i quali creano non pochi danni. Aggiungendo anche che ormai la banca non le permette di fare più nulla. Infatti la donna ha dichiarato che la sua società, la Only Italia, è stata completamente azzerata e che per questo ha perso tutti i suoi risparmi.

Irene Pivetti parla dunque d’inferno, in quanto la sua intera vita è crollata in un attimo.

In ogni caso la ex parlamentare ha affermato di voler continuare a lottare, in quanto totalmente innocente.

“Mi hanno consigliato di ammettere qualcosa. Ma io non ammetto niente, perché non ho fatto niente”.

Così conclude il suo racconto.