Temptation Island, quanti follower hanno guadagnato le coppie del programma

Lunedì si è concluso Temptation Island, ma il programma continua a tenere banco sui social, anche grazie ai profili dei suoi protagonisti. Le coppie di questa edizione hanno guadagnato parecchio seguito, in particolare su Instagram, e alcuni hanno fatto letteralmente il “botto”.

Quest’ultima edizione di Temptation Island si è rivelata un grande successo, e ha tenuti incollati allo schermo più di 3 milioni di spettatori a puntata. Questo si è trasformato, una volta finito il programma, anche in un aumento in termini di follower per la maggior parte dei suoi protagonisti, in particolare su Instagram. Tutti i partecipanti, prima della fine del docu-reality, probabilmente come da contratto, hanno tenuto i profili chiusi o privati, ma ora che ne sono tornati in possesso, molti di loro si sono trovati con migliaia e migliaia di fan in più.

Temptation Island, ecco quanti follower hanno ora le coppie

Non è certo una novità, per chi prende parte al programma, trovarsi con molti più follower rispetto all’inizio una volta finito. Alcuni ex partecipanti, come ad esempio Lara Rosie Zorzetto, proprio grazie a questa partecipazione e alla seguente notorietà acquisita, hanno potuto iniziare una carriera come influencer, e non è detto che ciò accada anche ai protagonisti di questa edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca 💘 (@_francescasorrentino)

Ma quanti follower hanno guadagnato, le sette coppie di questa edizione? Francesca Sorrentino, ad esempio, che ha solo 39 post sul suo profilo, una delle fidanzate più amate e ritenuta la vera “Regina” morale di questo Temptation Island, ora può contare su 146.000 follower, e i numeri continuano a crescere di giorno in giorno. Il suo ormai ex fidanzato, Manuel Maura, si ferma invece a 49.600 follower.

Gabrela Chieffo e Giuseppe Ferrara, tra le coppie più seguite quest’anno, anche grazie alle espressioni colorite usate dalla ragazza durante i filmati del compagno, hanno raggiunto invece rispettivamente 80.400 e 31.800 follower. Numeri molto più bassi, invece, per la coppia formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati, una delle meno seguite, forse, di questa edizione, nonostante una storia personale decisamente particolare: per loro, “solo” 26.100 e 27.800 follower.

Temptation Island: chi ha guadagnato più seguito sui social

Manuel Marascio, il primo ad uscire dal programma con la sua compagna, oggi può contare su ben 50.000 follower, mentre la sua Isabella Recalcati su 66.300 follower. Numeri importanti, che sottolineano l’affetto del pubblico a casa, che li ha ritenuti tra i più veri e innamorati tra le coppie presenti quest’anno.

Alessia Ligotti è invece a quota 57.800, follower conquistati grazie al suo percorso e alla scelta finale, in cui ha dato finalmente il benservito a Federico Viviani, che anche sui social rimane “al palo” con appena 6.700 follower: al pubblico il suo comportamento non è piaciuto proprio e di conseguenza anche il suo seguito è rimasto risicato.

È molto piaciuto, al contrario, il “gigante buono” Daniele De Bosis, soprannominato anche Lenticchio 2 per una certa somiglianza con Francesco Chiofalo, che sebbene non abbia molti post, appena 8, è già a quota 49.200 follower. Lo stesso non si può dire per Vittoria Egidi, con appena 194 follower, anche se ha il profilo chiuso e privato.

I veri trionfatori di questa edizione, se ci riferiamo ai numeri su Instagram, sono però Perla Vatiero, che ora è seguita da ben 186.000 follower e l’ex fidanzato Mirko Brunetti, che la segue a poca distanza con 184.000 fan.

La coppia è stata tra le più seguite e anche l’unica che subito dopo essersi lasciata ha proseguito la conoscenza con i due tentatori conosciuti nel resort sardo: lei ora esce con Igor mentre lui ha iniziato una relazione con Greta, che sembra diventare sempre più seria, al punto che i due si sono già fatti un tatuaggio di coppia.