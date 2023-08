Supplicava aiuto da ore, non crederai mai a quel che fa per restituirgli il favore

Da ore supplicava aiuto, quello che fa per restituirgli il favore è incredibile. Scopriamo cosa è successo e cosa ha fatto per ricambiare il favore!

Nessuno immaginerebbe cosa ha fatto un uomo per aiutare un animale nei fondali marini. Quello che ha fatto per un esemplare ritenuto da tutti un predatore è incredibile, ma è stato provvidenziale per la sua salvezza. Ecco cosa è successo in un luogo fra i più straordinari al mondo!

La meraviglia della Barriera Corallina australiana

La Grande Barriera Corallina in Australia è un luogo dalla bellezza impareggiabile e ospita una biodiversità unica al mondo. Il blu del cielo si fonde con quello del mare, creando un tutt’uno che incanta e seduce chiunque lo guardi.

In questo contesto spettacolare si è svolta la storia di cui è stato protagonista un uomo di 46 anni, Jack, un australiano con la passione del mare, buono e generoso, innamorato dell’oceano e delle sue creature.

Sin da piccolo Jack è sempre stato attratto dal mare ed è cresciuto lungo la costa, trascorrendo le giornate esplorando le spiagge e ammirando tutto ciò che era vitale. La sua passione e il suo amore per l’oceano lo hanno portato a diventare istruttore subacqueo professionale e per oltre due decenni ha insegnato ai turisti ad immergersi ed esplorare i fondali.

Con loro ha condiviso magnifiche esperienze e ha trasmesso loro l’amore per le creature marine, anche per quelle che sembrano più insignificanti.

Jack nutre profonda ammirazione per lo squalo che supplicava aiuto

Il lavoro di istruttore subacqueo per Jack è però più di una professione, proprio perché adora le creature marine e ama immergersi nei fondali per cercare di comprendere le loro esigenze. Jack nutre un profondo rispetto per tutte le creature del mare, anche per le tartarughe marine che possono apparire maestose, ma una creatura fra tutte ha conquistato il suo cuore.

E’ lo squalo, un esemplare marino noto e temuto per essere un predatore, ma che Jack considera una creatura affascinante, che ammira per la bellezza dei movimenti e per la sua forza. Gli squali sono creature vitali per l’ecosistema marino e rivestono un ruolo molto importante perché garantiscono quell’equilibrio necessario per la salute degli oceani.

Oltre che essere belli e sinuosi nei movimenti, gli squali sono anche esemplari marini dotati di intelligenza e sensibilità e possono avere delle interazioni con gli esseri umani, come è già accaduto varie volte.

Uno squalo tigre ferito da un amo che supplicava aiuto

In particolare, una storia accaduta durante un’immersione ha cambiato la vita di Jack e lo ha convinto ancora di più che gli squali sono degli esseri speciali. Era un giorno come un altro e lui April si stavano preparando per fare un’immersione con la squadra.

Dopo che si sono tuffati e sono scesi in fondo al mare, hanno notato fra le barriere coralline una creatura che si muoveva in modo strano. Mentre si avvicinavano, Jack capì che si trattava di un piccolo squalo tigre che supplicava aiuto, ma c’era qualcosa che non andava perché il pesce si contorceva. Guardando con maggiore attenzione Jack si accorse che dalla sua pinna spuntava un bagliore metallico.

Jack si avvicinò e rimase sconvolto, si trattava di un amo da pesca che si era conficcato sul dorso del piccolo squalo, che lo faceva soffrire.

Jack era arrabbiato e amareggiato per il male che possono fare gli uomini alle creature marine, ma non c’era tempo per fare riflessioni del genere, sapeva che doveva agire tempestivamente. Cercò di avvicinarsi allo squalo senza spaventarlo, ma il piccolo ebbe paura e si allontanò da lui, probabilmente perché temeva di ricevere del male.

Allora Jack cercò di trasmettere tutto il suo amore all’animale e gli tese la mano in segno di amicizia, sperando che quel gesto potesse convincerlo che lo voleva aiutare. Funzionò davvero, lo squalo capì e si fermò, consentendo a Jack di estrarre con cautela l’amo che gli causava tanto dolore. Dunque, anche gli squali hanno una sensibilità e un cuore e non sono così cattivi come tutti dicono!