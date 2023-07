Tempesta di pioggia in Giappone

Giappone, le regioni centro-occidentale hanno recentemente affrontato un grave problema a causa di intense piogge torrenziali, che hanno causato danni significativi e richiesto evacuazioni. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato situazioni di emergenza in diverse aree, mettendo a dura prova le infrastrutture e la sicurezza delle comunità locali.

Le piogge incessanti hanno causato allagamenti e frane, danneggiando case, strade e terreni agricoli. In molte zone, gli abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per cercare rifugio in luoghi sicuri, mentre i soccorritori si sono impegnati nella gestione delle operazioni di salvataggio e aiuto alla popolazione.

Le piogge torrenziali sono un fenomeno naturale che può colpire inaspettatamente, e il Giappone è noto per essere vulnerabile a questo tipo di eventi meteorologici. La preparazione e la gestione delle situazioni di emergenza sono fondamentali per affrontare queste sfide e proteggere la sicurezza e il benessere della popolazione.

Giappone, forti piogge

Le forti piogge che hanno colpito diverse regioni del Giappone centro-occidentale hanno avuto un impatto significativo, causando una vittima e almeno un disperso. Di fronte alla situazione critica, le autorità hanno dovuto prendere provvedimenti emettendo avvisi di evacuazione per quasi due milioni di residenti. Le condizioni meteorologiche avverse sono state causate da un fronte stagionale, che ha scatenato intensi rovesci temporaleschi e ha innescato il rischio di frane e inondazioni nelle zone occidentali del Paese.

Nella prefettura di Yamaguchi, le tristi conseguenze delle piogge sono state evidenti, poiché un uomo è stato trovato morto all’interno di una macchina trascinata via da un fiume in piena. Allo stesso tempo, nella prefettura occidentale di Oita, un uomo di 70 anni è stato segnalato disperso dopo che la sua casa è stata distrutta da una frana.

Giappone, avvisi di allerta ed evacuazione

L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) è stata attiva nell’emettere avvisi e allerte per avvertire la popolazione del pericolo e ha continuato a monitorare attentamente la situazione. Il bilancio umano e i danni causati da queste piogge sono stati gravi, e le autorità locali stanno lavorando per affrontare la situazione di emergenza e fornire assistenza e supporto alla popolazione colpita.

Gli avvisi di evacuazione, sebbene non obbligatori per la popolazione, sono stati diffusi per circa 1,85 milioni di residenti in otto prefetture del Giappone occidentale, come riferito dall’Agenzia per la gestione dei disastri e degli incendi. Nella prefettura di Fukuoka, in particolare, si sono verificati intensi rovesci con un accumulo di circa 100 millimetri di pioggia in un’ora nella mattinata di sabato, aumentando il rischio di frane nell’intera regione del Kyushu.

Il clima del Giappone

Il clima del Giappone è incredibilmente diversificato e sfaccettato, caratterizzato da una vasta gamma di condizioni climatiche dovute alla sua posizione geografica unica. Essendo un arcipelago situato nell’Oceano Pacifico, il Giappone gode di un clima che varia significativamente da nord a sud e da est a ovest.

Nel nord del Giappone, come ad esempio nelle regioni di Hokkaido e Tohoku, il clima è generalmente freddo e rigido durante l’inverno, con abbondanti nevicate e temperature al di sotto dello zero. Gli inverni sono lunghi e le estati relativamente fresche, ma piacevoli, con temperature moderate.

Al centro del Paese, nelle regioni di Kanto e Chubu, il clima è caratterizzato da estati calde e umide, spesso accompagnate da intense piogge e tifoni durante la stagione dei monsoni. Gli inverni sono più miti rispetto al nord, ma possono essere piuttosto freddi, specialmente nelle aree montuose.

Le regioni del sud, come Chugoku e Kyushu, sono note per i loro inverni miti e le estati calde e umide. Le temperature estive possono essere estremamente elevate, con elevata umidità, che rende l’atmosfera a volte opprimente.

Nella regione di Okinawa, situata nel sud-ovest del Paese, il clima è subtropicale, con inverni molto miti e umidi e estati calde e piovose. L’area è soggetta al passaggio di tifoni durante la stagione dei monsoni.

Giappone occidentale

Infine, il Giappone occidentale, come la regione di Kansai, sperimenta inverni relativamente miti e brevi, mentre le estati possono essere calde e umide, ma meno intense rispetto a molte altre parti del Paese.

Il ruolo delle Montagne

Va notato che le montagne, come le Alpi giapponesi, giocano un ruolo significativo nel clima del Giappone, influenzando le precipitazioni e la temperatura in diverse regioni. Questa complessa interazione tra il mare, la terra e la topografia contribuisce alla ricchezza e alla diversità del clima giapponese.

Inoltre, il Giappone è conosciuto per la sua stagione dei fiori di ciliegio. Detta fioritura chiamata sakura, che si verifica in primavera e porta un fenomeno spettacolare di fioritura dei ciliegi in tutto il Paese.

Le aree dei fenomeni meteo estremi

in Giappone, la varietà geografica e le condizioni atmosferiche rendono alcune regioni particolarmente suscettibili a fenomeni meteorologici estremi in diverse stagioni dell’anno. Scopriamo alcune di queste zone che si trovano ad affrontare eventi climatici avversi:

Regioni costiere meridionali: Le affascinanti regioni del sud, come Kyushu e Okinawa, devono fare i conti con una minaccia ricorrente durante la stagione dei monsoni, che va da giugno a novembre. Questo è il periodo in cui i temuti tifoni si abbattono su queste aree, portando con sé venti violenti, intense precipitazioni, alluvioni e frane che possono causare notevoli danni. Prefettura di Kochi: Situata sull’isola di Shikoku, la pittoresca prefettura di Kochi è conosciuta per essere una delle zone del Giappone con le precipitazioni annuali più abbondanti. Le forti piogge che si abbattono su questa zona montuosa possono portare a inondazioni e smottamenti, creando situazioni di emergenza per le comunità locali.

Regioni montuose

Regioni montuose: Le maestose Alpi giapponesi e altre catene montuose, come le regioni di Tohoku e Hokuriku, affrontano un’altra sfida climatica: abbondanti nevicate durante l’inverno. Queste intense nevicate possono causare seri problemi di mobilità. Interrompere le vie di comunicazione e aumentare il rischio di frane e valanghe, richiedendo precauzioni e piani di emergenza adeguati.

Tsunami, sisma e grandi nevicate. In Giappone non manca nulla