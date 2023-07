By

Il capo delle Nazioni unite Antonio Guterres ha attaccato la brutalità utilizzata dalle truppe di Israele durante l’attacco al campo profughi di jenin. La sua dichiarazione è stata insolitamente pungente e la condanna ha sollevato malcontento tra le autorità israeliane che hanno chiesto all’alto funzionario Onu di riconsiderarla.

Il raid effettuato dall’IDf al campo profughi di Jenin è stato uno dei più feroci degli ultimi anni e ha creato ancora più malcontento e tensione tra fazioni palestinesi e israeliane, che si ritrovano nuovamente in contrasto e la situazione ha rievocato ricordi i conflitti del passato che hanno creato distruzione e miseria anche dopo la loro conclusione in Medio Oriente.

Le azioni provocatorie intraprese da Israele, nel momento in cui è subentrato al comando del governo Netanyahu, hanno generato un’escalation di violenza che ha sollevato il timore di una terza intifada palestinese, causata dalla violenza e dalla brutalità che la coalizione di ultradestra al potere a Israele ha fomentato piuttosto che placare.

Israele chiede a Guterres di ritrattare le dure parole sul raid a Jenin

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha respinto la richiesta di Israele di ritirare la sua accusa secondo cui le forze israeliane avevano usato una forza eccessiva durante l’ operazione antiterrorismo attuata a Jenin all’inizio della settimana.

La dichiarazione di Guterres, fatta durante una conferenza stampa venerdì, costituisce una rara e diretta condanna di Israele da parte del capo dell’ONU, e ha scatenato un’aperta disputa con l’ambasciatore israeliano presso l’organismo mondiale Gilad Erdan.

In risposta all’accusa di Guterres, Erdan ha condannato la dichiarazione come “vergognosa” e ha chiesto sostanzialmente al funzionario di ritrattare e ha chiesto al Segretario generale dell’Onu di condannare alla stessa maniera il terrorismo palestinese. La tensione tra le due parti è evidente e a disputa emersa per le dichiarazioni di Guterres potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra Israele e l’ONU.

Durante una conferenza stampa tenutasi venerdì, un portavoce di Guterres è stato interrogato sulle affermazioni di Erdan, ma ha evitato di rispondere direttamente, affermando che il capo dell’Onu continua a sostenere le sue opinioni. Il portavoce ha evitato, successivamente di commentare le accuse sui crimini di guerra contro Israele, sostenendo che dovrebbero essere affrontate dagli organi giudiziari competenti.

Inoltre, durante il briefing di giovedì, Guterres ha ricevuto domande su accuse di crimini di guerra fatte da un investigatore delle Nazioni Unite su una storia di antisemitismo, ma ha evitato di rispondere direttamente anche a questa domanda. La situazione continua a essere tesa, e l’ONU potrebbe dover affrontare ulteriori pressioni sia dalla Palestina che faa Israele.

Venerdì il Consiglio di Sicurezza Onu ha ricevuto un aggiornamento sull’operazione antiterrorismo a Jenin dal coordinatore umanitario dell’ONU per i palestinesi Lynn Hastings.

Durante l’incontro, Hastings ha dichiarato che l’operazione israeliana ha causato “significativi danni alle infrastrutture” nel campo profughi di Jenin, una zona densamente popolata della città. Ha inoltre sottolineato che alcune sezioni di Jenin erano prive di servizi idrici o fognari e che gli operatori umanitari erano sul campo per fornire supporto.

Hastings ha esortato gli Stati membri dell’ONU a contribuire ai finanziamenti per aiutare la popolazione di Jenin a riparare i danni causati dall’operazione antiterrorismo . La situazione rimane tesa e ci si aspetta che gli sviluppi futuri siano seguiti con attenzione dalla comunità internazionale.

È importante notare che alcuni dei danni alle infrastrutture di Jenin sono stati causati dalle forze israeliane che, per evitare che gli esplosivi fossero piazzati sotto le strade, hanno demolito alcune di esse. Ma l’ambasciatore israeliano presso l’ONU Erdan ha evidenziato in una lettera inviata al Consiglio di sicurezza e a Guterres, che i gruppi terroristici a Jenin utilizzano infrastrutture civili per svolgere le loro operazioni.

Inoltre, Erdan ha fatto riferimento alla scoperta di un tunnel del terrore lungo 300 metri utilizzato per stoccare armi nel sotterraneo di una moschea a Jenin. Questi fatti dimostrano la necessità di svolgere operazioni antiterrorismo nella zona, secondo il funzionario israeliano, ma allo stesso tempo sottolineano l’importanza di evitare danni alle infrastrutture civili e di rispettare i diritti umani della popolazione locale. La situazione richiede un’attenzione costante e un impegno da tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto.

La situazione richiede un’attenzione costante e un impegno da tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione duratura al conflitto.

L’operazione israeliana a Jenin è stata una risposta ai recenti attacchi terroristici mortali, molti dei quali provenienti da Jenin e dai suoi dintorni. Israele ritiene Jenin un focolaio del terrorismo. L’IDF ha dichiarato che tutte le dodici vittime palestinesi dell’operazione erano combattenti e la maggior parte è stata rivendicata da gruppi terroristici. Tuttavia, alcune delle dozzine di feriti erano civili senza

È importante notare che l’operazione di Jenin ha causato significativi danni alle infrastrutture civili, come segnalato dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i palestinesi.

Inoltre Guterres ha condannato fermamente tutti gli atti di violenza contro i civili, esprimendo la sua preoccupazione per il raid di Jenin.

Le considerazioni emerse a seguito della disputa diplomatica

Il capo dell’Onu ha riferito che la sua condanna si applica a qualsiasi uso eccessivo della forza, e ha condannato in base a questo principio l’uso eccessivo di essa da parte delle forze israeliane durante l’operazione di Jenin.

Inoltre Guterres ha espresso preoccupazione per il fatto che gli attacchi aerei israeliani e le operazioni di terra all’ interno del campo profughi hanno avuto un impatto significativo sui civili. Ha incolpato Israele per le interruzioni dei servizi idrici ed elettrici e per aver impedito alle persone di accedere alle cure mediche. Le autorità israeliane hanno negato le accuse mosse dall’alto funzionario.

Guterres ha anche sottolineato la necessità di evitare l’escalation del conflitto e ha avvertito che ciò porterebbe solo a un ciclo sempre più profondo di violenza e spargimento di sangue. La situazione in Medio Oriente richiede un’attenzione costante dato che una sola scintilla potrebbe portare ad una guerra.

Come sopra citato, il rappresentante permanente di Israele alle Nazioni Unite Erdan ha criticato le affermazioni di Guterres definendole “vergognose, inverosimili e completamente distaccate dalla realtà“.

Erdan ha sostenuto che il segretario generale delle Nazioni Unite non tiene realmente conto del brutale terrore palestinese e trascura di condannare l’assassinio a sangue freddo di civili innocenti, ma si affretta a emettere ampie condanne di Israele quando si discute di azioni difensive dell’IDF volte a smantellare le infrastrutture del terrore.

Erdan ha anche chiesto a Guterres di condannare il terrorismo e l’istigazione palestinese.

In precedenza, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i palestinesi Albanese ha accusato Israele di aver commesso crimini di guerra a Jenin. Tuttavia, Albanese ha una storia di antisemitismo e retorica incendiaria contro lo stato ebraico e attribuisce la sola colpa del conflitto a Israele, una posizione che è stata ampiamente criticata.

Israele ha spesso dichiarato la propria contrarietà verso le affermazioni dell’Onu in merito alla violazione dei diritti umani verso la Nazione, ritenendola non equa rispetto agli altri Paesi. Non di rado le autorità israeliane e gli Usa hanno affermato di notare, a volte, anche una sorta di antisemitismo.

Ci sono state anche alcune dichiarazioni ritenute antisemite da parte di funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani coinvolti nel conflitto israelo-palestinese, il che ha suscitato preoccupazione e critiche da parte di Israele e di altri Paesi in passato.

Inoltre, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato Israele più di tutti gli altri paesi messi insieme lo scorso anno, il che ha alimentato le preoccupazioni delle autorità riguardo all’imparzialità dell’organizzazione nei confronti dello stato ebraico.