Tempesta di neve negli Stati Uniti: oltre 50 i morti

By

Maltempo negli Stati Uniti, oltre 50 i morti, sono stati cancellati più di 4 mila voli e oltre 9500 ritardi. Ci sono ancora moltissime persone che sono intrappolate nelle loro abitazioni.

Nell’ultima settimana gli Stati Uniti sono stati colpiti da un forte maltempo che ha causato non pochi disagi, le condizioni meteorologiche sono leggermente migliorate la scorsa domenica, 25 dicembre 2022, consentendo ai soccorritori di poter intervenire. Ma attualmente la situazione è ancora molto drastica, in alcune zone del Paese stare all’aperto può portare a congelarsi in pochi minuti, è questo l’allarme lanciato da National Weather Service.

Maltempo USA: la tempesta artica sta mettendo a dura prova la nazione

Sono ormai giorni che la tempesta artica si sta abbattendo sugli Stati Uniti e in tutto il Paese ha causato almeno 50 morti, solo 14 sono le vittime che sono stare registrate all’interno della contea di Erie diverse di loro sono state ritrovate in auto mentre altre lungo la strada in mezzo alla neve.

Nello Stato di New York le vittime sono più di 20. L’intera tempesta sta colpendo la zona che va dal Canada fino al Rio Grande che è al confine con il Messico, quindi sta interessando ben 12 stati. Le vittime sono state rinvenute negli stati di New York, Colorado, Kansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Michigan, Ohio, Nebraska, Wisconsin e Tennessee.

Il maltempo sta mettendo a dura prova le varie nazioni, nei giorni scorsi sono migliaia le persone che sono rimaste senza elettricità, e fino a ieri, 26 dicembre 2022, ancora si registravano diversi disagi sia nello Stato di New York che nel Maine.

Secondo quanto riportato dal National Weather Service in alcune zone del Paese le temperature sono veramente rigide e si rischia il congelamento stando anche pochi minuti all’aperto. Secondo il servizio meteorologico del Paese ben il 60% della popolazione è stata colpita da questa forte tempesta di neve.

Numerosi i disagi lungo tutti gli Stati Uniti

A causa del maltempo sono stati cancellati più di 4 mila voli e solo nella giornata del 25 dicembre 2022 sono stati registrati circa 9500 ritardi ai voli previsti. Sempre nella giornata del 25 dicembre le condizioni metereologiche sono leggermente migliorate consentendo ai soccorritori di svolgere il loro lavoro.

Ma già da ieri, 26 dicembre 2022, le condizioni meteo sono tornate poco favorevoli, le zone vengono infatti colpite dal vento polare, dalle tormente di neve e si registrano temperature sotto lo zero.

Tra le città più colpite dal maltempo c’è sicuramente Buffalo, nello stato di New York, che per diversi giorni ha dovuto affrontare forti nevicate e forti venti che non si vedevano dal 1977.

Mark Poloncarz, dirigente della Contea di Erie ha fatto presente che la situazione resta drammatica, ci sono moltissime persone ancora da soccorrere. Molte di loro si trovano intrappolate nelle loro auto da almeno due giorni, tante altre sono nei loro appartamenti ma dove le situazioni drastiche registrano comunque temperature sotto lo zero.

Kathy Hochul, la governatrice dello Stato di New York ha invece fatto presente che la situazione a Buffalo è veramente drammatica e devastante, inoltre ha inoltre fatto presente che nella zona nordoccidentale ci sono numerose tensioni a causa dei primi incidenti per le razzie che si stanno registrando nei negozi. Ci sono poi numerose strade bloccate dai veicoli di soccorso.

In Canada si sono registrate 4 vittime, a causa di un pullman che si è rovesciato per via della strada ghiacciata nella città di Merritt. La situazione sarà drastica ancora nei prossimi giorni.