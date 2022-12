Radiatore, buttaci questo ingrediente: risparmi soldi alla fine del mese

Radiatore, è arrivato il momento di accendere la principale fonte di calore che riscalderà il nostro inverno. Come tutti temi anche tu il bollettone? Tranquillo, butta questo ingrediente e vedrai che risparmio a fine mese!

È arrivato il momento di accendere i radiatori. Chi non ne ha in casa? Se anche tu come tanti stai pensando di rinunciarci per via del caro bollette, abbiamo la soluzione che fa al tuo caso. Ti serve solo questo ingrediente.

Radiatore, come risparmiare in bolletta

Il freddo è ormai alle porte e il tempo di accendere i radiatori è arrivato. Certo, il caro bolletta ci fa pensare tanto questo anno: vale la pena metterli in funzione?

Se anche tu come tanti sei dubbioso temendo di andare incontro a un mega bollettone, non temere, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Ti basta un solo ingrediente da buttarci dentro et voilà: radiatore pronto da usare e zero rischio di ricevere una bolletta da paura!

Gli esperti mettono a disposizione una serie di trucchetti che ti consentiranno di riscaldare più velocemente la tua casa e al contempo anche di risparmiare un bel po’ di soldini che di questi tempi non fa mai male.

Continua a leggere l’articolo per scoprire come sfruttare al meglio le potenzialità del radiatore senza incorrere nel rischio di dover svuotare il borsellino.

L’ingrediente magico che salverà il tuo portafoglio

Sei pronto a scoprire come risparmiare soldi utilizzando al pieno delle sue potenzialità i radiatori senza temere un super bollettone?

Ebbene, innanzitutto devi sapere che un radiatore quanto più è pulito tanto più ti farà risparmiare. La prima cosa da fare dunque, prima di mettere in funzione il tuo termosifone, è pulirlo. In che modo?

Anche in questo caso è necessario armarsi di alcuni strumenti e anche di un po’ di pazienza. Due sono gli strumenti che dovranno diventare i tuoi alleati in questa fase: una piccola aspirapolvere e un piumino.

Non puoi immaginare quanta polvere è in grado di accumularsi nei radiatori. Sicuramente anche tu ti dedichi alla pulizia periodica dei termosifoni eppure, senza questi due strumenti che sicuramente avrai in casa, non riuscirai mai a pulirli in profondità.

La fase della pulizia è molto semplice e veloce. Ti basterà puntare l’aspirapolvere verso le scanalature e lasciare che la nostra amica aspiri tutto. Poi, con il piumino, arrivare in ogni intercapedine è facilissimo: in pochi minuti il tuo radiatore sarà come nuovo.

Se non disponi di un aspiratore da cucina, puoi tranquillamente utilizzare un asciugacapelli che funziona bene e allo stesso modo.

Passiamo però ora a svelare il segreto che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di soldini: qual è l’ingrediente che trasformerà il tuo termosifone in uno strumento potentissimo, efficientissimo e funzionalissimo da sfruttare per ottenere sì calore ma non un mega bollettone? Eccolo, è lui, il magico bicarbonato di sodio!

Questo ingrediente che è di facilissima reperibilità, ti consentirà di pulire a fondo il radiatore consentendogli di funzionare meglio e sprecare meno energia: più è pulito il termosifone, più velocemente si riscalda la casa permettendoti anche di spegnerlo una volta raggiunta la temperatura desiderata.

Come utilizzare questo straordinario ingrediente? Ti basterà unirlo ad un bicchiere di aceto di mele o vino i quali entrambi fungono da disinfettanti naturali. Ti garantiamo che con questa miscela casalinga i risultati ti sorprenderanno: il radiatore tanto temuto diventerà il tuo migliore alleato contro il freddo e pure contro il caro bollette!

Vogliamo lasciati però anche con un’altra chicca. Sapevi che la miscela a base di aceto e bicarbonato non è l’unica soluzione?

Se non hai in casa il bicarbonato, puoi utilizzare anche il sapone per i piatti. Basterà aggiungerlo a un litro di acqua e a due cucchiai colmi di aceto bianco: mescola e attendi che si formi una schiumetta, dopodiché potrai utilizzare la tua pozione magica!