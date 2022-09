In arrivo le prime sanzioni per chi non ha rispettato il nuovo registro delle opposizioni, contro call center e Telemarketing: 2 milioni di iscritti in un mese.

Il nuovo registro dello opposizioni al Telemarketing si è rivelato un vero e proprio successo. Sono due milioni gli iscritti in poco più di un mese. Adesso scattano le prime multe per chi non ha rispettato tali misure: multe salatissime per le compagnie e i call center.

Stop al Telemarketing, il successo del nuovo registro di opposizioni

Lo scorso 27 luglio il Ministero dello sviluppo economico aveva lanciato, per frenare lo spam dei call center e del Telemarketing, una nuova misura. Un servizio, ricordiamo, totalmente gratuito grazie con il quale i consumatori sarebbero stati finalmente in grado di bloccare le telefonate con fini commerciali indesiderate.

L’istituzione del registro di opposizione, diverso da quello già esistente dal 2011, è stato un vero successo. Lo dicono i numeri. Nelle prime 24 ore infatti, c’è stata un’adesione di ben 500.000 utenti; la media è continuata nell’ultimo mese con circa 100.000 nuove iscrizioni al giorno.

Tali dati hanno eloquentemente dimostrato come ormai i consumatori si siano stufati di prestarsi a chiamate inopportune da parte delle diverse agenzie. Le adesioni sono state in tutti, fino alla giornata di ieri, ben 2 milioni, e la media continua anche in queste settimane.

Le multe, per chi non rispettasse i nuovi registri inoltre, sono molto salate. E’ ormai scaduto infatti il termine dato alle compagnie per aggiornare le liste di utenti da non contattare.

Telemarketing, le prime sanzioni alle compagnie

Qualcosa sembra essere realmente cambiato. Dall’introduzione della nuova misura, l’associazione dei consumatori ha fatto sapere che nel mese di agosto le telefonate sono scese alla media di 1,5 alla settimana, per il singolo utente. Nei mesi precedenti la media era intorno alle 5 telefonata settimanali; lo riferisce Il Messaggero.

Tornando al tema delle sanzioni, come già precedentemente annunciato, le multe prevedevano fino al 4% del fatturato, per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Nelle precedenti misure che riguardavano solamente i telefoni mobili, dal 2011 al 2021 sono state effettuate multe per 100 milioni di euro.

Dopo l’introduzione dei nuovi registri, le compagnie di telemarketing hanno avuto a disposizione due settimane per aggiornare gli elenchi.

La nuova iniziativa però è stata estesa, punto fondamentale, anche alle aziende con sede all’estero, obbligate ad adeguarsi. Purtroppo rimangono ancora fuori controllo tutte le agenzie che operano all’estero illegalmente. A gravare l’assenza di reali convenzioni con i paesi stranieri.