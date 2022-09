Fichi, cosa accade al tuo corpo se mangi la buccia? Non te l’aspetti proprio

By

La buccia dei fichi di solito viene buttata via nell’umido, ma cosa accadrebbe se si mangiasse? La risposta fa letteramente restare senza parole e quasi nessuno lo sa.

Buoni, succosi e settembrini sono i fichi che allietano il fine pasto o accompagnano i piatti della tradizione italiana. Ottimi anche come ingrediente principale dei dolci, spesso e volentieri accade di avere un dubbio in merito alla buccia: mangiarla o non mangiarla? La risposta non la immagina nessuno ed è veramente incredibile solo a pensarci.

Quindi, se siete abituati a consumare i fichi prendete appunti su quello che capita mangiandone la buccia.

Benefici dei fichi

Ogni volta che arriva settembre i fichi danno il via ad un mese goloso. Il fico è un albero originario dell’Asia che ad oggi si trova in ogni regione del Mediterraneo.

In effetti, questo albero per crescere necessità di un habitat favorevole perché resistente alla siccità. I frutti che vengono prodotti sono piccoli e succosi, chiamati anche loro fichi.

Le tipologie possono essere differenti e si distinguono non solo per il colore della buccia ma anche nel gusto. La buccia dei fichi si presenta di colore viola intenso, nero oppure verde sino ad un insolito bianco.

Da consumare freschi o essiccati, il gusto è buonissimo e il successo a tavola è garantito. Come accennato, possono essere anche ingredienti per la preparazione di marmellate o dolci particolari.

I benefici dei fichi sono tantissimi e questi frutti dalla polpa marrone sono apprezzati per il loro gusto molto dolce. Nel momento in cui raggiungono la maturazione, gli zuccheri all’interno sono tantissimi conferendo al frutto un sapore autentico.

Nonostante questo è bene non esagerare nel consumo, soprattutto per chi è in sovrappeso o chi soffre di diabete. Un esempio? Il fico secco presenta un indice glicemico pari a 50.

Tra i benefici si evidenzia un ricco apporto di Sali minerali e vitamine, con sodio basso e potassio molto alto. Ricchi di fibre, Vitamina C e magnesio sono ideali da introdurre in una dieta equilibrata e bilanciata.

Buccia dei fichi, cosa succede al corpo?

Se la polpa dei fichi è conosciuta, la buccia dei fichi si può mangiare o no? Strano a dirsi e crederci, ma questa parte del frutto è altamente commestibile se si elimina il picciolo.

Occhio però, se viene digerita senza averla sciacquata prima potrebbe essere molto rischioso, in quanto, potrebbe essere colma di pesticidi e sostanze nocive.

Un frutto che si mangia intero, soprattutto se si parla dei fichi piccoli che hanno la buccia sottile e con un gusto molto gradevole al palato. A inizio stagione mangiare la buccia del fico è consentito perché masticabile e dolce, mentre a fine stagione diventa dura e robusta (ideale per essere sbucciato correttamente).

Se non si vuole sprecare, la buccia che non viene consumata con il frutto può essere lavata e asciugata. Subito dopo basterà polverizzare dello zucchero e lasciarla essiccare: questo è uno snack goloso da gustare durante il giorno come spezza fame.

Non è tutto, aggiungendo le bucce nella confettura di fichi preparata in casa si potranno ridurre i tempi di cottura (essendo ricche di pectina). Ovviamente, la buccia è da mangiare solo in caso di fichi biologici, perché gli altri potrebbero essere ricchi di pesticidi.