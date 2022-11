Tegola Roma, Mourinho squalificato per due giornate

L’espulsione rimediata per proteste nella sfida contro il Torino costa cara a Mourinho, il giudice sportivo infatti ha squalificato il mister della Roma per due giornate, lo Special One salterà cosi la sfida di San Siro contro il Milan



Ai microfoni di DAZN l’allenatore della Roma aveva definito giusta la sua espulsione nel match contro il Torino evitando però qualsiasi domanda inerente l’operato dell’arbitro Rapuano durante la sfida.

Non sono bastate però le scuse al tecnico giallorosso, il giudice sportivo ha squalificato Mourinho per due giornate, il tecnico portoghese salterà il match di San Siro contro il Milan.

Lo Special One non è nuovo a proteste del genere, in più occasioni infatti nella sua carriera il portoghese ha subito squalifiche in seguito ad atteggiamenti minacciosi nei confronti dei vari arbitri.

Jose Mourinho on Tammy Abraham not making the England World Cup Squad. pic.twitter.com/d5esviiHIz — POTAM™️ 💙 (@potam1304) November 12, 2022

Mourinho ma non solo, tutte le decisioni del giudice sportivo

La stagione 2022 di Serie A si è chiusa tra le polemiche generali, tanti infatti i provvedimenti presi dal giudice sportivo che ha usato il pugno d’uro nei confronti di allenatori e giocatori all’interno della 15esima giornata.

Oltre al citato Mourinho infatti in questi giorni verranno esaminati anche i comportamenti della curva laziale che, durante il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ha in più occasioni rivolto cori razzisti verso i calciatori bianconeri.

Sono tre i giocatori fermati per una giornata: Djuricic (Sampdoria), Candreva (Salernitana) e Buongiorno (Torino).

Multa salata per l‘Inter, 12.000 euro alla società nerazzurra, i tifosi infatti durante il match contro l’Atalanta hanno intonato cori contro Gasperini lanciando anche petardi verso la tifoseria dei padroni di casa.

Multa di 8000 euro anche all‘Atalanta, 5000 euro invece per Juventus, Verona e Spezia, 4000 euro invece al Bologna.

Difficile immaginare un ricorso da parte della Roma, è stato lo stesso Mourinho infatti a definire giusta la sua espulsione contro il Torino.

Lo Special One si è scusato con l’arbitro Rapuani per il suo atteggiamento ma non ha comunque nascosto il suo totale disaccordo per la direzione di gara reputata decisamente insufficiente.

Lo Special One salterà la sfida casalinga contro il Bologna e la successiva partita di San Siro contro il Milan, match che sarà decisivo per capire le reali ambizioni dei giallorossi.