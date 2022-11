Polonia, si apprende che poco fa due missili russi hanno colpito il villaggio polacco di Przewodów e nell’attacco sono morte due persone.

Un attacco russo che va a colpire una nazione membro della Nato e che con il conflitto tra Russia e Ucraina non ha nulla a che fare. Ora le massime autorità mondiali sono in allerta per capire l’evolversi della situazione.

Polonia, missili russi su Przewodów

La notizia è diventata pubblica anche se inizialmente in via ufficiosa grazie all’emittente radiofonica ZET. Ma è già stata confermata dalle autorità polacche e il governo si è già mosso per affrontare la questione in modo tempestivo.

Il Primo Ministro polacco Morawiecki ha convocato il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. A dare la notizia è stato il portavoce del primo ministro che ha scritto su Twitter: “Il Presidente del Consiglio Morawiecki ha convocato d’urgenza il Comitato del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Nazionale e gli Affari della Difesa”.

Il villaggio colpito di Przewodów si trova vicino al confine ucraino e nella provincia di Lublino. Dalle informazioni che stanno pervenendo dai media locali sembra si apprende che è stato colpito un deposito di cereali e due civili avrebbero perso la vita durante il bombardamento.

Un alto funzionario dell’intelligence degli Stati Uniti ha confermato ciò che stava emergendo dalle notizie dei media polacchi. Gli Usa stanno già monitorando la situazione e va ricordato è sottolineato che il governo di Varsavia è parte del patto Nato.

Questo nuovo sviluppo del conflitto in Ucraina rischia di rendere la crisi internazionale ingestibile.

Le reazioni immediate

Il ministro della difesa della Lettonia ha condannato l’azione russa che ha portato alla morte due persone colpite da missili provenienti dalle forze armate russe.

Artis Pabriks ha affermato: “Il criminale regime russo ha lanciato missili che hanno preso di mira non solo i civili ucraini, ma sono anche caduti su territorio Nato in Polonia. La Lettonia sostiene pienamente gli amici polacchi e condanna questo crimine”.

Il Pentagono ha dichiarato: “Il nostro impegno verso l’articolo 5 della Nato è chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato”.

Gli Usa hanno anche informato che in questo momento stanno verificando le informazioni con le autorità polacche.

Il ministro degli Esteri estone ha invece dichiarato: “Le ultime notizie dalla Polonia suscitano grande preoccupazione. Siamo in stretto contatto con la Polonia e altri alleati. L’Estonia è pronta a difendere ogni centimetro di territorio della Nato. Siamo in piena solidarietà con il nostro stretto alleato, la Polonia”.

La Nbcnews afferma però che i funzionari Usa sono al momento in fase di verifica dei fatti in quanto prima di ogni altra cosa deve essere verificato attentamente cosa è successo realmente a Przewodów. La Casa Bianca ha dichiarato: “Non possiamo confermare le notizie, dobbiamo capire la verità sul terreno: i funzionari Usa stanno lavorando con tutte le forze per cercare di capire quello che è successo”.

Ma ora l’emmittente che ha lanciato la notizia ha riportato questo aggiornamento: “Le mie fonti nei servizi affermano che ciò che ha colpito Przewowo sono molto probabilmente i resti di un missile abbattuto dalle forze armate ucraine“.

L’agenzia Ria Novosti ha dichiarato che Mosca respinge la responsabilità dell’accaduto a Przewodów. La Russia fa sapere che a loro avviso si tratta di una provocazione che ha come scopo quello di fare scaturire un’escalation mondiale.

Il Cremlino fa sapere inoltre che non è stato attuato nessun attacco russo in Ucraina al confine con la Polonia.

Zelensky ha dichiarato, come riporta Nexta, che si tratta di: “un’escalation molto significativa ed è necessario agire“. Mosca ha anche precisato che i resti mostrati dai media polacchi non rientrano assolutamente negli armamenti utilizzati dalle forze armate russe.