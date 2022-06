Tegola Eto’o, condannato per frode fiscale!

Brutte notizie per l’ex campione dell’Inter Samuel Eto’o, condannato a 22 mesi di reclusione dal tribunale spagnolo per una frode da circa 3,8 milioni commessa ai tempi in cui militava nel Barcellona



Amato da tutti i tifosi dell‘Inter, Samuel Eto’o è stato uno dei protagonisti della storica cavalcata nerazzurra verso il triplete del 2010 con Jose Mourinho, ora l’ex attaccante numero 9 si trova ad affrontare una situazione personale spiacevole di cui però ha subito ammesso le proprie responsabilità.

Il fatto risale ai tempi in cui il bomber senegalese giocava nel Barcellona, per il quale il tribunale di Spagna ha emesso una sentenza di condanna di 22 mesi con sospensione della pena applicando anche al giocatore una multa da 1,8 milioni di euro.

