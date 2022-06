Tè nel water, buttalo prima di andare a letto: non immagini neanche quel che accade

Bustine di tè nel water? Ecco un antico rimedio naturale per combattere lo sporco ostinato, per sbiancare e per eliminare i cattivi odori.

Il bagno è il luogo dell’igiene, per questo deve essere sempre perfettamente disinfettato. Per prendersi cura della propria igiene personale è importante che il bagno sia sempre pulito e perfettamente profumato. Come combattere i cattivi odori? Non sempre i prodotti chimici sono la soluzione perfetta per igienizzare, rimuovere lo sporco più ostinato e combattere i cattivi odori.

Ci sono alcuni rimedi naturali o rimedi della nonna che aiutano a risolvere i problemi più comuni che possono insorgere ogni giorno. Uno dei rimedi naturali più efficaci per combattere i cattivi odori in bagno e lo sporco più ostinato è buttare una bustina di tè nel water prima di andare a letto. Non immagini neanche ciò che accade. Prova e non credere ai tuoi occhi.

Come pulire il water senza ricorrere all’utilizzo dei prodotti chimici?

L’utilizzo quotidiano dei detergenti chimici non è sempre la soluzione migliore per combattere lo sporco ostinato e per igienizzare la casa. Ci sono antichi rimedi naturali che ci consentono di pulire a fondo e di eliminare i cattivi odori.

Il water è sicuramente uno dei luoghi in cui lo sporco tende ad accumularsi quotidianamente e deve essere igienizzato a fondo per evitare la formazione di incrostazioni, macchie gialle e l’annidamento di colonie di batteri e di germi.

Per questo, è importante pulire ogni giorno a fondo il water, sbiancarlo ed igienizzare ogni superficie, comprese le parti più nascoste dove tendono ad annidarsi le colonie di germi.

Quali sono i migliori rimedi naturali per igienizzare il wc? Bicarbonato, acido citrico, borace, sale e aceto sono i migliori rimedi naturali per sbiancare, eliminare le incrostazioni e per disinfettare la tazza del wc, ma esiste anche un altro rimedio efficace: buttare le bustine di tè prima di andare a letto.

Igienizzare la tazza del water: butta le bustine di tè

Per combattere i cattivi odori e per igienizzare il wc si può buttare una bustina di tè prima di andare a letto e lasciarla agire tutta la notte. Si tratta di un antico rimedio della nonna tramandatosi di generazione in generazione. Basta lasciare agire tutta la notte e, oltre a sbiancare, la bustina di tè aiuta a disinfettare le pareti del water e a rendere meno calcarea l’acqua.

Al mattino basta utilizzare lo scopino andando prima a fondo e poi passandolo bene sulla parte interna e sotto i bordi. Una volta fatta questa operazione il gioco è fatto! Il wc è bianco, pulito, disinfettato e i cattivi odori sono stati eliminati in un colpo solo. Perché non provare? I risultati sono davvero strabilianti.