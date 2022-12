Tazza del WC bianchissima, non serve né aceto né bicarbonato: basta questo ingrediente

By

Esiste un metodo per rendere pulita e bianca la tazza del wc. Ecco il rimedio segreto utilizzato dalle casalinghe.

La nostra casa è il posto dove passiamo più tempo e tutte le stanze devono essere vivibili e pulite per far si che ci troviamo a proprio agio e per rendere presentabile l’abitazione quando abbiamo degli ospiti.

Spesso, però non riusciamo a pulire a fondo del tutto alcuni elementi della nostra casa anche se ci mettiamo tutto l’impegno di questo mondo, per via di incrostazioni e macchie ostinate.

Wc: ecco come pulire la tazza in modo perfetto

Uno dei posti più difficili da pulire è il bagno in quanto è la stanza dove esplichiamo i nostri bisogni e dove ci prendiamo cura di noi stessi al fine di renderci presentabili e per l’igiene personale.

Per questo motivo, il bagno è pieno di germi e batteri ed è indispensabile pulirlo quotidianamente per far si che tutta la sporcizia accumulata non si annidi all’interno della stanza.

Inoltre, in bagno a volte, tendiamo ad accumulare anche i nostri indumenti da poter poi inserire in lavatrice e questo può provocare un aumento di umidità dovuta dai panni bagnati.

Questa, aumenta anche per via della presenza della condensa che si può formare dopo aver fatto una doccia o un bagno caldo e quindi si possono formare muffe e altri tipi di problemi dovuti a questo fenomeno.

Però, il sanitario che tende a sporcarsi di più è la tazza del wc, in quanto viene utilizzato per determinati bisogni fisiologici, e a volte, viene anche versato al suo interno del materiale come alimenti o tant’altro.

La soluzione

Sebbene è sempre sconsigliato gettare nel wc determinati cibi e fazzolettini al fine di non otturare le tubazioni, molti di noi non ci pensano e trovano più utile gettare tutto al suo interno quando non si sa dove buttare alcuni rimasugli.

Così, accade che la nostra tazza del wc può risultare non più splendente come una volta e con degli aloni giallastri e spesso ci viene consigliato di utilizzare dell’acqua e del bicarbonato per renderla più linda.

Però, esiste un metodo che oltre a pulire a fondo il wc lo rende anche bianchissimaoe le casalinghe più esperte ne sono a conoscenza. Si tratta di creare una soluzione da poter usare sul sanitario.

Per crearla basta inserire un po’ di acido citrico in un po’ di acqua con l’aggiunta di farina bianca, sale grosso e due cucchiaino di sapone per i piatti e qualora si vuole aggiungere degli olii essenziali per profumare il tutto.

Una volta ottenuta questa soluzione, si andrà ad applicarla sul wc per poi tirare lo sciacquone e ripulire con un panno le parti dove il nostro composto è ancora presente per rimuoverlo.

In questo modo, il nostro wc sarà disincrostato e l’azione di questi elementi tenderà a disinfettare e a rendere pulito e bianchissimo il nostro wc rimuovendo i fastidiosissimi aloni che si sono creati nel tempo.

Bisogna però stare attenti e utilizzare dei guanti di gomma, in quanto l’acido citrico potrebbe creare dei problemi a contatto con la cute.