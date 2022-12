Milan e Inter si sfidano per Robinson

Il Mondiale anche in questa edizione ha permesso a tanti calciatori di mettersi in mostra, Antonee Robinson si è fatto notare con la maglia della nazionale americana dimostrando di avere tanta corsa e qualità sulla corsia di sinistra.

Il macino del Fulham, secondo il Sun, è nel mirino di Inter e Milan che a gennaio proveranno a strapparlo alla società inglese.



Il mondiale finirà sabato ma ha già prodotto i suoi frutti dando la possibilità a molti giocatori di mettersi in mostra e far vedere le proprie qualità.

Nel buonissimo torneo disputato dagli Stati Uniti vanno evidenziate sicuramente le prestazioni di Antonee Robinson, sempre presente e soprattutto molto continuo nel rendimento e tra i migliori della nazionale americana.

Il numero 5 è un terzino sinistro completo, bravo a spingere e con ottime doti di corsa che lo rendono affidabile anche in fase difensiva.

Già in passato l’americano era stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan ed ora i rossoneri sarebbero disposti a tornare con forza sul calciatore.



Robinson obiettivo di mercato di Milan, Inter e Newcastle

Sul terzino sinistro del Fulham a gennaio potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato, l’americano andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 e oggi il club inglese sarebbe “costretto” ad abbassare le proprie pretese economiche per non rischiare di perderlo a parametro zero.



Stando a quanto riporta il Sun sul giocatore ci sarebbe il forte interesse sia del Milan che dell‘Inter ma soprattutto del Newcastle, società che può garantire un ingaggio economico sicuramente superiore a quello delle milanesi.

Altro dato da considerare è la posizione in campo del numero 5: sia al Milan che all’Inter infatti in questo momento Robinson dovrebbe accontentarsi di essere una “riserva di lusso”.

I campioni d’Italia infatti a sinistra hanno Theo Hernandez che, ad oggi è considerato uno dei migliori al mondo in quel ruolo, l‘Inter invece ha Federico Dimarco autore fin qui di una stagione straordinaria.

Come spesso accade in queste situazione tanto, se non tutto, dipenderà quindi dalla volontà del diretto interessato che quasi sicuramente andrà via dal Fulham e dovrà scegliere la soluzione più adatta per proseguire la propria carriera.

Il calciomercato invernale entra nel vivo, Robinson rimane un obiettivo concreto delle milanesi che si sfideranno cosi nel primo derby del 2023.