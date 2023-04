Se mescoli l’aceto con l’ammorbidente il risultato ti sorprende: cosa succede

L’aceto con l’ammorbidente si traduce con il matrimonio perfetto. Mescolare questi due ingredienti offre qualcosa di unico: da provare subito.

Ci sono moltissimi ingredienti che possono essere associati insieme. Gli esperti del pulito sperimentano e poi svelano molti segreti interessanti. Quando si tratta di pulire e profumare la casa, ci sono dei dubbi sull’acquisto o meno di prodotti industriali.

Questi contengono sicuramente una formulazione adatta a risolvere un problema, ma allo stesso tempo possono inquinare ed essere potenzialmente dannosi per la salute. Ovviare è possibile, infatti basterà adottare una soluzione particolare.

Mescolare aceto con l’ammorbidente: come usare la soluzione?

Gli esperti del pulito svelano un piccolo trucco, conosciuto al momento da poche persone. Gli ingredienti sono:

Due/tre cucchiai di aceto di vino bianco;

1 bicchiere di ammorbidente;

Chiodi di garofano;

1 contenitore con lo spruzzino.

Prendere il contenitore e versare al suo interno l’ammorbidente, poi aggiungere l’aceto di vino bianco e una piccola manciata di chiodi di garofano. Chiudere e poi scuotere delicatamente, così che tutti gli ingredienti si possano incontrare tra loro.

Ma a cosa serve questa sostanza? Prima di tutto è ottima per igienizzare gli imbottiti.

Basterà vaporizzare questa sostanza su ogni tipo di tendaggio, divano, letto o imbottiti in generale per avere un ottimo profumo e igienizzare a fondo. Non solo, questo incontro di elementi è anche un ottimo repellente naturale.

Aiuta, infatti, a tenere lontani insetti e zanzare dalla propria abitazione. Si può usare tutti i giorni, con la sicurezza che sia un prodotto fatto in casa e con proprietà di altissimo livello.

Quali sono le proprietà dell’aceto e dei chiodi di garofano?

A proposito di proprietà degli ingredienti, quali sono nello specifico e perché vengono scelti per la casa?

L’aceto di vino bianco non è un ingrediente naturale che si usa solo in cucina, per donare quel gusto forte e acidulo ai piatti della tradizione e alle insalate. Questo è un ottimo prodotto per il benessere e per la casa, dalle proprietà antibatteriche e sbiancanti naturali.

Non è tutto, l’aceto possiede anche delle proprietà sgrassanti, disincrostanti e brillantanti. Ideale per lucidare le superfici, pulire la cucina dopo aver cucinato o eliminare il calcare dai rubinetti. È un ottimo alleato domestico, che costa poco e dona un profumo unico nel suo genere.

I chiodi di garofano non sono da meno. Questa spezia profumata si ricava da alcuni fiori essiccati che fanno parte del Syzygium aromaticum, un albero che ha origini lontane di Zanzibar – Madagascar e Indonesia. Si presentano di colore marrone scuro, con una classica forma che rimanda ai chiodi e con lunghezza di circa 14 millimetri.

Le loro proprietà sono disinfettanti, antibatteriche e ottime per profumare gli ambienti. Ne bastano pochissimi, in associazione ad altri ingredienti naturali, per profumare e per allontanare ogni tipo di insetto (perché non tollerano questo odore).