Tappi di sughero, immergili in acqua ossigenata di notte: ecco cosa accade

Avete mai immerso i tappi di sughero dentro l’acqua ossigenata per tutta la notte? È un metodo da provare immediatamente.

Ogni volta che si apre una buona bottiglia di vino, i tappi finiscono sempre nella spazzatura. In realtà, ci sono mille modi diversi per un riciclo intelligente oltre che una modalità per rimetterli a nuovo. Metodi che sono economici, facili da usare e utili nella vita di ogni giorno. Invece di buttarli via, meglio conservali e dar loro una seconda vita in modi diversi anche con l’aiuto dell’acqua ossigenata. Ecco il metodo spiegato dagli esperti.

Come riciclare i tappi in sughero

In questi anni dove l’attenzione per l’ambiente è maggiore, riciclare è molto importante. I tappi di sughero rappresentano un’arte straordinaria e antichissima ma una volta che si stappa una buona bottiglia di vino questi vengono buttati via.

È un errore madornale, se si pensa che si possono inventare tantissime cose solo usando questi oggetti. In realtà, sul web si trova ogni tipo di suggerimento dalle tendine per la casa sino ad ottimi metodi per il giardinaggio.

Non è tutto, in inverno possono essere dei veri e propri alleati per l’accensione del fuoco del camino oppure del barbecue. Basterà infatti conservare una 20 di tappi e metterli all’interno di un barattolo di vetro sanificato in precedenza.

Si sistemano al meglio così da occupare tutto lo spazio a disposizione e poi si versa l’alcol, chiudendo con il suo tappo al fine che l’alcol non evapori. Poi il barattolo viene messo in un cassetto al buio così che i tappi abbiano il tempo di assorbire il liquido.

Dopo alcuni giorni, si potranno usare come accendi fuoco naturali ed ecologici non solo dentro il camino ma anche per il barbecue. Ovviamente, questo è un tipo di operazione da svolgere solo nella massima sicurezza lontano da bambini o amici animali.

Tappi nell’acqua ossigenata: a cosa serve?

Moltissimi esperti parlano anche dei tappi in acqua ossigenata, sempre all’interno di un barattolo. Facendo una piccola premessa, i tappi di sughero vengono sempre lavati con acqua ossigenata soluzione a 200 volumi. I professionisti del settore svolgono questa azione grazie a strumenti rotativi per una decina di minuti, così da disinfettare il tappo in ogni sua parte.

La stessa identica cosa si può fare anche in casa, immergendo i tappi nell’acqua ossigenata a 200 volumi all’interno. Si lasciano tutta la notte e al mattino dopo sono completamente igienizzati. Ma attenzione, gli esperti evidenziano che questa sia una operazione molto delicata da fare solo se si è dei professionisti del settore.

Il tappo una volta tolto da una bottiglia non dovrebbe essere mai reinserito, a causa dei germi e batteri che si accumulano su di esso. Igienizzandolo si potrà avere un tappo come nuovo.

Questo è un discorso che vale solo per i tappi in sughero e, come già evidenziato, solo se si è esperti del settore.