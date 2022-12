Adriano Celentano, sapete quanto prende di pensione? La cifra che non ti aspetti

Adriano Celentano: quanto prende di pensione il celebre ed amato cantante? Ecco la cifra che non ti aspetti assolutamente.

Pensioni d’oro o pensioni da fame: in Italia c’è una notevole differenza e la forbice tra ricchi e poveri si sta allargando sempre di più. A rivelarlo è un’indagine pubblicata su Forbes. La forbice sociale tra i Paperoni ed i poveri non riguarda esclusivamente solo i lavoratori, ma anche chi si è ritirato dal mercato occupazionale dopo anni e anni di duro lavoro. Da Monorchio a Celentano, da Cossiga a De Benedetti: ecco quanto prendono di pensione dallo Stato. Ecco la cifra che non ti aspetti.

Forbice ricchi e poveri: ecco l’indagine di Forbes

Un articolo pubblicato sulla celebre rivista Forbes mette in evidenza un’Italia molto fragile con una forbice tra ricchi e poveri sempre più ampia. Inoltre, le statistiche confermano che c’è una netta differenza tra il Nord ed il Sud Italia. Nonostante gli interventi dello Stato nell’introdurre misure volte a contrastare la povertà, tra cui il tanto discusso Reddito di Cittadinanza, i poveri sono sempre più poveri ed i Paperoni sono sempre più ricchi.

C’è qualcosa che non funziona purtroppo. Non solo la speculazione finanziaria gioca una rilevante partita, ma ad acuire la forbice sociale tra ricchezza e povertà c’è anche il diffuso sistema di illegalità economica, oltre che l’evasione massiccia dell’IVA.

Per non parlare poi del fatto che chi lavora in Parlamento può andare in pensione con un assegno previdenziale gold, mentre i poveri lavoratori che ogni giorno faticano e sudano ricevono una pensione da fame, che non gli permette di vivere una vita decorosa. Anche la decisione del Governo Meloni di aumentare le pensioni minime a 600 euro per gli over 75 anni serve a ben poco per assicurare un sostegno economico ai pensionati più anziani.

Adriano Celentano in pensione nella sua casa da sogno

Dopo anni di successi e dopo una carriera davvero strepitosa e brillante, anche per il cantante ed attore Adriano Celentano è arrivato il momento di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. È da qualche mese che il cantante “Molleggiato” risiede in una villa invidiabile e qui sta trascorrendo il suo meritato riposo lontano dalle telecamere. Celentano ha 82 anni e nel corso della sua strepitosa carriera ha ricoperto diversi ruoli: da cantante a showman fino alla carriera cinematografica. Sono tantissimi i successi musicali a lui riconducibili, meritano menzione: L’emozione non ha voce, Azzurro, Il ragazzo di via Gluck, etc. lo stesso Molleggiato ha trionfato a Sanremo vincendo il primo premio.

Il “Molleggiato” ha recitato in oltre quaranta pellicole cinematografiche e ha ricoperto il ruolo di conduttore di diversi programmi televisivi. Oggi il famoso cantante di “Azzurro” si è ritirato con la moglie Claudia Cardinale in una favolosa villa ubicata a Campesone di Galbiate in Monza Brianza. La villa è immersa in una poderosa tenuta di dodici ettari, un parco davvero bello con tanto di piscina e campo da tennis. Ma per mantenere questo patrimonio immobiliare quanto percepisce di pensione?

Adriano Celentano: quanto percepisce di pensione dallo Stato?

Per mantenere il suo tenore di vita da Paperone, anche da pensionato, il celebre cantante “Molleggiato” incassa ogni mese un assegno previdenziale INPS di due milioni di euro, che percepisce da quando ha compiuto mezzo secolo.