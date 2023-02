Tango, il video di Tananai: l’amore ai tempi della guerra in Ucraina

By

Dopo l’esibizione di ieri sera al Festival di Sanremo, è su tutte le piattaforme il video di Tango, la canzone di Tananai: la storia dell’amore durante la guerra in Ucraina.

Oggi finalmente tutte le canzoni di Sanremo 2023 sono disponibili online, insieme ai video ufficiali: uno tra tutti sta facendo molto parlare, quello di Tango, la canzone di Tananai.

Presentata ieri al Festival, sorprendendo tantissimi, la canzone di Tananai ha un testo che parla d’amore ma abbinato alle immagini scelte per il video ha un significato ancora più profondo. Ecco perché.

Il video di Tango: Tananai racconta l’amore durante la guerra in Ucraina

Non era semplice pensare a un video del genere per la canzone di Tananai, intitolata “Tango”, un testo che parla d’amore, di due persone innamorate l’una dell’altra che però si dicono addio, per una causa più forte di loro.

Il testo prende vita con le immagini del video ufficiale, che parla della storia di Olga e Maxim, una storia a distanza causata dalla guerra in Ucraina.

I due ragazzi, infatti, vengono da Smolino, una città della provincia di Kirovohrag e ora sono separati a causa della guerra.

Nel video, vediamo diverse immagini estrapolate dai loro cellulari, prima insieme felici, in vacanza, al mare e sulla neve, poi divisi: lui in tenuta militare sul campo di battaglia, lei che fa la valigia e scappa.

Infatti, Olga è scappata in Italia il 28 marzo 2022, insieme alla figlia Liza che ha 14 anni.

Maxim è in Ucraina a combattere e da allora non vede la sua famiglia di persona, ma solo tramite il cellulare.

Un amore che va oltre le distanze, un sentimento che va oltre la guerra, oltre il dolore e le macerie, oltre tutto l’orrore che vivono i cittadini ucraini da un anno ormai.

Il cambiamento di Tananai e questa scelta così profonda

Una scelta totalmente differente da quella scanzonata di “Sesso occasionale”, la canzone che Tananai ha portato lo scorso anno a Sanremo.

Con questa ballad, il cantante mostra un altro lato di sé, una parte più emotiva, più seria se così la vogliamo chiamare.

Il racconto di un amore a distanza, causato da una forza maggiore, da qualcosa che non si può controllare ma che resta profondo è una storia toccante, straziante da un certo punto di vista ma romantica e semplice.

Come ha detto il giovane artista in diverse interviste e video in questi giorni, “Tango” vuole dare voce a quello che sta succedendo a migliaia di persone ucraine, a tante coppie che si sono divise a causa della guerra.

Tananai dice: “La lontananza presuppone che ci si debbia godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente”.

Un brano pieno di emozioni, quindi, come dimostra il video che sul web sta già spopolando a livello di condivisioni e che sta commuovendo tutti.

Questa sera, Tananai è pronto ad esibirsi per la seconda volta sul palco dell’Ariston, ce la farà a salire ancora di più in classifica?