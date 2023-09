La vittima dell’incidente registrato nella notte – all’altezza dell’incrocio tra viale Francesco d’Agostino e via Salvo D’Acquisto, a Imola – è Antonio Vilardi, medico 41enne, originario di Cosenza.

Sottoposto ad accertamenti, l’automobilista che ha tamponato la moto su cui viaggiava la vittima è risultato positivo all’alcol test, con un valore di 1,21 g/l. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, che è stato fermato e trasferito in carcere.

Incidente in moto a Imola: muore il giovane medico Antonio Vilardi

Un incidente mortale quello avvenuto la notte scorsa a Imola, all’incrocio tra viale Francesco D’Agostino e via Salvo D’Acquisto. A perdere la vita un giovane medico originario di Cosenza, ma da 9 anni residente a Imola: Antonio Vilardi, 41 anni.

La vittima era un medico specializzato in ortopedia, in servizio presso l’ospedale emiliano. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio nei tanti colleghi che – ogni giorno – condividevano con lui le corsie d’ospedale.

L’Ausl Imola lo ha ricordato con un lungo post sui social, descrivendo il dottor Vilardi come una persona dal carattere cordiale e affabile e con una profonda umanità.

Conducente positivo all’alcol test

Il dottor Vilardi viaggiava a bordo della sua moto, quando – per cause ancora in corso di accertamento – il mezzo è stato tamponato da un’auto. Alla guida della vettura un ragazzo di 24 anni, risultato positivo all’alcol test, con un valore di 1,21 g/l. Viste le circostanze, per il giovane è scattato l’arresto. Rischia ora l’accusa di omicidio stradale.