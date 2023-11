La rissa tra i tifosi rossoneri e i sostenitori della squadra francese è avvenuta nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli. Anche diversi poliziotti sono rimasti feriti.

Un tifoso francese di 34 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato.

Scontri tra tifosi sui Navigli

Un tifoso francese del Paris Saint-Germain, che questa sera si scontrerà con il Milan a San Siro, è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in una violenta lite tra francesi e tifosi rossoneri. La rissa si è registrata nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli. Nella rissa sono rimasti coinvolti anche alcuni poliziotti, che sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la violenza dei sostenitori francesi.

Il 34enne è stato colpito da almeno due coltellate, una a una gamba e una alla testa. L’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. La polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg. Dopodiché un gruppo di tifosi milanisti si è diretto su Ripa di Porta Ticinese dove si trovavano tifosi del Psg e hanno dato il via una violenta rissa per poi darsi alla fuga.

Nella notte si è registrata anche una rissa in via Sarpi tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e 10 cittadini cinesi. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia.