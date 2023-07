Tajani propone Galliani come candidato al Senato nel collegio di Monza

Per il collegio di Monza al Senato, Antonio Tajani ha riferito che proporrà Adriano Galliani come candidato.

Antonio Tajani ha comunicato che, come candidato al Senato per il collegio di Monza, proporrà Adriano Galliani. Come ha riferito il segretario di Forza Italia in un post su Twitter, tale proposta troverebbe appoggio anche dalla famiglia Berlusconi.

Proporrò alla Segreteria nazionale di @forza_italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza.Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 26, 2023

Una decisione, che, d’altra parte, avrebbe l’appoggio dell’intera famiglia Berlusconi.

Galliani, per chi non lo ricordasse, ha preso parte alla politica italiana in qualità di senatore dal 2018 al 2022. L’anno scorso, poi, non si è ripresentato alle elezioni che si sono tenute nel mese di settembre 2022. Pertanto, con l’annuncio di Tajani, si potrebbe assistere ad un ritorno di Galliani a Palazzo Madama.

Le elezioni di ottobre

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, in Senato è rimasto un posto vacante che potrebbe essere occupato da Adriano Galliani.l’ex presidente del consiglio, in passato, era stato eletto nel collegio uninominale Lombardia 06, ossia quello relativo a Monza e Brianza.

Il 22 il 23 ottobre, si ritornerà alle urne per esprimere il proprio voto in merito e decidere, nei fatti, se sarà proprio lui ad occupare il posto che, un tempo, era di Silvio Berlusconi.

Tale seggio sarà assegnato, utilizzando il sistema maggioritario, pertanto basterà un solo voto in più degli altri candidati per vincere le elezioni.

Da quando Silvia Berlusconi è deceduto si è parlato, per diverse settimane, di chi potesse poi occupare il posto che il leader di Forza Italia lasciava scoperto.

Ogni partito, in tal senso, ha la possibilità di presentare i propri candidati, i quali dovranno prendere parte ad una campagna elettorale di breve termine al fine di essere votati. Se consideriamo il territorio di Monza e Brianza, tendenzialmente, è uno di quelli in cui il centrodestra detiene più voti e appoggio politico.

C’è anche da considerare il fatto, non trascurabile, che nel caso delle supplettive, il risultato è sempre alquanto incerto, nonché il tasso di partecipazione alle elezioni e decisamente basso.

Al momento, si conosce solo il candidato che il centrodestra intende presentare in questa tornata elettorale sul territorio di Monza Brianza.

Il centrosinistra, infatti, non ha presentato ancora i potenziali candidati che potrebbero occupare il posto attualmente vacante. Pertanto, bisogna aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della coalizione.