Taiwan: terremoto di magnitudo 6.6 sull’isola

Violento terremoto la notte scorsa sull’isola di Taiwan, nella zona sud orientale del Paese.

Il sisma è stato avvertito a 10 chilometri di profondità, nei pressi della costa. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o persone.

Registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.6 nel Sud-est dell’isola di Taiwan.

Il terremoto è stato avvertito a 10 chilometri di profondità, vicino alla costa. L’epicentro è

situato a 91 chilometri a Est del distretto di Yujing.

La violenta scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 21:30, le 13:30 in Italia. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o persone.

ird2022siokzu Taiwan MLv 5.6 2022/09/17 14:45:27 – Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/P6G7VyJMpR #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/H0wkzXnAXk

— New Caledonia Seismic Observatory – RT quake alert (@NCseismicobserv) September 17, 2022