Tacconi lascia l’ospedale, ora la fase di recupero

E’arrivata la notizia che tutti noi aspettavamo, Stefano Tacconi lascia l’ospedale ed ora inizierà una fase di riabilitazione per completare il suo recupero dopo l’intervento.



La situazione sta migliorando ed il brutto intervento al quale si è sottoposto Tacconi è ormai un triste ricordo.

Ora per l‘ex campione della Juventus ci sarà un lungo periodo riabilitativo che lo porterà presto a riprendere la piena condizione fisica e mentale.

Tutta Italia, in questi giorni, si è stretta in un abbraccio virtuale verso uno dei personaggi più grandi ed iconici del calcio italiano.

Arriva tramite il profilo Instagram del figlio Andrea la notizia che tutti noi aspettavamo, Stefano Tacconi uscirà dall’ospedale per iniziare la “fase 2” del suo percorso di guarigione.

Andrea definisce il padre un “leone”, che non si è mai arreso ed in poco tempo è riuscito a rimettersi in forma per iniziare la riabilitazione.

Tacconi era stato colpito qualche mese fa da un‘aneurisma celebrale ed oggi, dopo tante cure ed un’intervento subito è pronto a ritornare alla normalità.

Former Italy and Juventus goalkeeper Stefano Tacconi:

“For me, the coronavirus is just the flu. When they tell me in a conference that there have been thousands of deaths, tell me which ones were of coronavirus. You can’t tar them all with the same brush.”

😬😬 pic.twitter.com/qGMbKvtUGB

— GOAL (@goal) May 14, 2020