Sylvester Stallone denuncia il produttore di “Rocky” per i diritti del film

Sylvester Stallone accusa Irwin Winkler, produttore della saga del pugile più famoso del mondo, di non avergli reso una parte dei diritti.

Sylvester Stallone comunica tramite social il suo screzio nei confronti del produttore ormai ultranovantenne Irwin Winkler, accusandolo di avergli negato gran parte dei diritti della saga cinematografica “Rocky“. La diatriba va avanti ormai da tempo, ma non sembra voler arrivare ad un punto d’incontro. Ecco cosa ha raccontato l’attore.

Le accuse

Stallone ha condiviso la sua frustrazione in merito ai fatti, sul suo account di Instagram. Racconta infatti di non possedere alcun diritto di utilizzo verso tutto ciò che riguarda la saga di Rocky Balboa e del sequel “Creed“, che vedono lui stesso come protagonista. A quanto pare l’attore italo-americano venne pagato solamente nel 1976, quando ricevette complessivamente 75 mila dollari per aver scritto la sceneggiatura e aver interpretato Rocky.

Al tempo il film riscosse un successo mondiale, regalando l’Oscar a Winkler, Robert Chartoff, al regista John G. Avildsen e ai montatori. Solo Stallone rimase appunto a mani vuote, ricevendo solamente due candidature come miglior attore e sceneggiatore. Queste sono state le sue parole:

“mi piacerebbe davvero ricevere almeno quel che è rimasto dei miei diritti, prima che vengano passati soltanto ai tuoi figli.

Credo che sarebbe un gesto equo da parte di questo gentiluomo 93enne, giusto?

vorrei lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli, anche se è sempre bello sentire

belle parole dai miei fan.”

La saga del pugile più famoso del cinema

Il primo film di risale come abbiamo detto al 1976 e ricevette riscontri più che positivi dal pubblico, ottenendo diverse nomination agli Oscar, non riuscendo però a portare a casa la statuetta. Di seguito, ecco l’elenco completo di tutte le pellicole in ordine di uscita:

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Quattro di questi film furono appunto diretti dallo stesso Stallone, mentre il primo e il quinto hanno visto invece John G. Avildsen nei panni di regista. Nel 2015 escono “Creed – Nato per combattere” e “Creed II“, dove Rocky Balboa diventa allenatore di Adonis Creed, figlio del suo grande rivale Apollo. L’intera saga si piazza al 12° posto nella classifica dei più grandi incassi della storia del cinema, arrivando a quasi 3 miliardi di dollari.