Sylvester Stallone con la maglia della Roma: l’attore arriva nella Capitale

Sylvester Stallone è una grandissima star internazionale e in questi giorni si trova in Italia per un evento lavorativo molto importante. Nella mattinata di oggi è arrivato a Roma, posando per i fotografi con una maglia molto importante. Ecco la foto scattata sui tetti della città.

Sylvester Stallone è una grandissima icona del cinema internazionale: basti pensare a film come Rocky, Rambo, Cobra, Demolition Man e tantissimi altri che hanno fatto la storia del cinema di Hollywood.

Un nome, una garanzia, Sylvester Stallone a 76 anni non si ferma e sta per tornare con una nuova serie, Tulsa King, che sta presentando proprio ora in Italia. Stamattina è arrivato a Roma e ha trovato una piacevole sorpresa con il quale ha posato per una foto che sta facendo il giro del web.

Sylvester Stallone con la maglia della Roma dedicata a lui: fan romani in delirio

Sylvester Stallone, star mondiale del cinema, è in questi giorni in visita in Italia, per promuovere la sua nuova serie che andrà in onda su Paramount Plus +, nuova piattaforma streaming che debutterà nel nostro Paese tra qualche giorno.

Dopo essere stato a Monza a godersi il Gran Premio, la vacanza lavorativa di Sly continua a Roma, dove è arrivato stamattina iniziando con una bellissima visita ai Musei Vaticani. L’attore, infatti, è molto appassionato di arte, per cui questa tappa è stata praticamente d’obbligo per lui.

Dopo di che, il noto attore americano ha posato per una foto molto particolare, che ha mandato in giubilo i suoi fan romani: Sylvester è stato fotografato con una maglia della A.S. Roma.

Ma quella di Sly non è una maglia qualunque, bensì una maglia personalizzata con il suo nome e il numero 12. La foto è stata scattata proprio dal tetto dei Musei Vaticani, da dove si gode di una vista spettacolare sui tetti della Capitale italiana.

I fan sui social sono impazziti, soprattutto chi lo segue da decenni e che ha adorato questa fotografia con in mano uno dei simboli della squadra calcistica della città.

Sylvester Stallone parla dei diritti di Rocky: “Sarà una vera guerra”

Il tour stampa di Sylvester Stallone in Italia è stato molto intenso, tra interviste, eventi e presentazioni.

Tra queste c’è stata quella a “Deejay Chiama Italia”, il programma di Radio Deejay condotto da Nicola Savino e Linus.

Durante l’intervista con i due simpatici conduttori, Stallone ha parlato di Rocky, una delle sue saghe più famose, e in particolare sugli sviluppi che potrebbero avere i diritti dei film.

Sylvester, senza peli sulla lingua, ha dato una risposta asciutta e precisa: “Sarà una guerra!”.