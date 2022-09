Gavi rinnova con il Barcellona fino al 2026

By

Il giorno successivo alla sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco, il Barcellona comunica il rinnovo contrattuale di Gavi, il classe 2004 è considerato un talento purissimo del calcio mondiale che in queste ultime due stagioni si è consacrato con la magli blaugrana



Gavi non è più una sorpresa e nonostante la giovane età lo spagnolo è a tutti gli effetti un titolare del Barcellona.

Ieri i blaugrana hanno sfidato il Bayern Monaco all’Allianz Arena ed il classe 2004 è stato schierato da Xavi nell’undici titolare.

Come da tradizione il club catalano è molto attento sul settore giovanile e Gavi e Pedri sono l’ennesima dimostrazione di come i settori giovanili spagnoli continuino a sfornare grandi talenti ogni anno.

Questa mattina il Barcellona ha comunicato di aver trovato un accordo con Gavi che prolungherà il suo contratto con il club durante una cerimonia pubblica allo Spotify Camp Nou nel pomeriggio di domani.

Ciò che colpisce subito è la mega clausola rescissoria inserita nel rinnovo, si parla infatti di una cifra vicina ad un miliardo di euro.

Bravo sia in fase di recupero palla che in costruzione, Gavi è il futuro del Barcellona ed il club ha deciso di prolungare il contratto del classe 2004 fino al 2026.

Il giovane spagnolo è un pupillo di Xavi che in più occasioni lo ha elogiato pubblicamente definendolo un autentico fuoriclasse nonostante la giovane età.

Il Barcellona, da questo punto di vista, è sempre stato un esempio per gli altri club, i catalani continuano a sfruttare al massimo il proprio settore giovanile caratteristica che in Italia ancora facciamo fatica a comprendere.

La Juventus da questo punto di vista è uno dei pochi top club europei che ha deciso di investire molto sul proprio settore giovanile e l’esplosione del classe 2003 Fabio Miretti è il risultato dell’ottimo lavoro fatto in questi anni dal club piemontese.

Con una clausola rescissoria cosi importante il Barcellona dimostra di credere fortemente nelle potenzialità di questo ragazzo che insieme a Pedri è destinato a scrivere pagine importanti nella storia non solo del Barcellona ma anche della nazionale spagnola.

Gavi infatti sarà certamente uno dei protagonisti del prossimo mondiale in Qatar dove la Spagna schiererà, con ogni probabilità, lo stesso centrocampo del Barcellona con Sergio Busquets, Pedri e appunto il classe 2004.

Domani l’annuncio sarà ufficiale, Gavi ed il Barcellona prolungano il loro matrimonio fino al 2026