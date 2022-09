Il primo ministro della Svezia inasprisce i requisiti per i richiedenti asilo e critica la mancanza di integrazione in vista delle elezioni di domenica.

Gli americani che hanno disertato in Vietnam, gli esiliati dalle dittature del Cono meridionale, i curdi in fuga da Saddam Hussein, i Balcani in fuga dalle atrocità dopo la disintegrazione della Jugoslavia. La Svezia ha accolto a braccia aperte per decenni rifugiati da tutti i continenti. Ora non più. Il discorso xenofobo e anti-immigrazione che ha promosso l’ingresso dell’estrema destra in Parlamento nel 2010 si è diffuso in gran parte dello spettro politico del paese scandinavo.

Nessun paese europeo ha tanti rifugiati pro capite come la Svezia

Anche il Partito socialdemocratico – al potere dal 2014 – ha notevolmente inasprito la sua retorica durante la campagna elettorale di domenica prossima. Nessun paese europeo ha tanti rifugiati pro capite come la Svezia. Quasi uno su quattro dei suoi 10,3 milioni di abitanti ha radici straniere. Le voci contro l’arrivo degli stranieri hanno avuto qualche ripercussione a partire dagli anni ’80, ma la maggioranza degli svedesi e quasi tutti i partiti politici hanno mantenuto un fermo impegno per il diritto di asilo.

Tutto ha cominciato a cambiare durante la crisi migratoria in Europa nel 2015, quando in pochi mesi sono arrivate più di 160.000 persone. Nell’aprile di quell’anno, l’allora Primo Ministro, il socialdemocratico Stefan Löfven, assicurò che non c’era “limite” al numero di profughi siriani che potevano arrivare nel Paese. Sei mesi dopo, il governo ha fatto marcia indietro: “Non possiamo continuare ad accogliere così tanti richiedenti asilo. Semplicemente non ne abbiamo la capacità”.

Insieme a Los Verdes, suoi partner nel governo, Löfven iniziò a rafforzare i requisiti per rifugiarsi in Svezia. La sua successore, Magdalena Andersson, la prima donna al comando del Paese, ha adottato una posizione molto più dura che cercare di ottenere guadagni politici. Diverse riforme legislative hanno ridotto drasticamente le opzioni per ottenere lo status di rifugiato nel Paese scandinavo.

A giugno, l’Esecutivo Andersson ha proposto la creazione di “centri di rimpatrio”, vicino agli aeroporti, per ospitare i richiedenti asilo la cui richiesta è stata respinta fino alla loro espulsione. Sabato scorso, in un dibattito televisivo, il presidente ha assicurato che la Svezia ora ha “una delle politiche di immigrazione più restrittive d’Europa”. Nessuna città svedese riflette meglio il rifiuto degli immigrati di Sjöbo, un comune di 20.000 abitanti situato a 50 chilometri a est di Malmö.

Durante le elezioni generali del 1988 vi si tenne un referendum per porre il veto all’arrivo dei profughi nella città. Il sì ha conquistato oltre il 66% dei voti e Sven-Olle Olson, il promotore della consultazione popolare, è stato espulso dal Partito di Centro. Nessun rifugiato si è stabilito a Sjöbo fino al 2001, quando il consiglio comunale ha posto fine al divieto.

Il comune è oggi una roccaforte dei Democratici svedesi (DS), un partito di estrema destra con radici neonaziste – il cui primo slogan è stato “Sjöbo mostra la strada” – che ha vinto quasi il 20% dei seggi alle elezioni parlamentari del 2018 e che aspira a migliorare il risultato questa domenica. Hjalmar Mattsson, pensionato di 71 anni, racconta con orgoglio la sua partecipazione al referendum di 34 anni fa.

“Siamo stati stigmatizzati, siamo stati trattati come razzisti, ma il tempo ci ha dato ragione”, racconta in una caffetteria di questa tranquilla cittadina dove l’agricoltura (grano, colza, barbabietola da zucchero) è l’attività principale e il medioevo dei suoi abitanti è notevolmente superiore a quello del paese nel suo insieme. “I rifugiati hanno portato disoccupazione, criminalità, un evidente deterioramento dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali, oltre a un futuro senza speranza.

Il comune non fornisce dati sul numero di rifugiati che vi risiedono, anche se è chiaro che la proporzione è molto inferiore alla media nazionale.Anders Hellström, Professore di Scienze Politiche all’Università di Malmö, commenta che “un decennio fa, le politiche anti-immigrazione di DS erano considerate estremiste. Oggi sono diventati l’opzione dominante e il cordone sanitario per arginare l’estrema destra è svanito”.

Hellström ritiene che molti cittadini ora critichino gli immigrati, “soprattutto i musulmani”, in un modo che non sarebbe stato tollerato qualche anno fa. “Questo dà origine alla comparsa di figure ancora più radicali rispetto ai rappresentanti di Ds, come [Rasmus] Paludan”, aggiunge l’esperto di populismo e nazionalismo.