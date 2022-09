Enrico Letta contro Meloni e la Bicamerale: “No al presidenzialismo”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha proposto una riforma in senso presidenzialista, proponendo l’ausilio di una commissione bicamerale. Ma Enrico Letta, leader PD, si oppone. Ecco le ultime novità.

Non finisce lo scontro continuo tra Enrico Letta, leader del PD, e Giorgia Meloni, portavoce del partito Fratelli d’Italia. In vista delle elezioni del 25 settembre, i due leader politici non smettono di andare l’uno contro l’altra, mettendo in chiaro le loro posizioni.

Giorgia Meloni, in ultimo, ha proposto di modificare la Costituzione per introdurre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma Letta dice no alla Bicamerale.

Letta contro Meloni: no alla Bicamerale e al Presidenzialismo: “Non si tocca la Costituzione”

Martedì sera Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha presenziato alla trasmissione Porta a Porta, raccontando un po’ cosa ha in mente se dovesse salire al governo.

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e la Meloni è pronta a supportare le sue idee, tra cui quella di convocare una commissione parlamentare bicamerale per una riforma costituzionale: ovvero rendere diretta l’elezione del Presidente della Repubblica.

Questa proposta ha indignato Enrico Letta, leader politico del PD, che si scaglia contro il presidenzialismo e mette in chiaro la sua visione delle cose.

In un’intervista a La Stampa, Letta dice che il cuore della Costituzione non si tocca, si alle riforme ma non alle parti essenziali del testo legislativo della Repubblica Italiana.

Inoltre, Enrico Letta si proclama contro il presidenzialismo, in quanto la trova una soluzione insidiosa e afferma che secondo lui, in verità, il centro destra non sarebbe capace di governare in un momento così difficile per il nostro Paese.

Tutta questa fretta, secondo Letta, da parte del centro destra di prendere questi provvedimenti nascondono un obiettivo: mandare via Sergio Mattarella, anche perché pare che Silvio Berlusconi se lo sia fatto sfuggire.

Enrico Letta per i diritti civili

Oltre a questa posizione ferma contro le idee di Giorgia Meloni, Enrico Letta ha anche parlato durante un comizio a Sassari dei diritti civili.

Il leader PD ha criticato le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, che pensa come modello di società perfetto a quello della famiglia ungherese. Letta ricorda, però, che lì le donne secondo il governo non devono avere un percorso di educazione superiore troppo forte.

Per Letta, non è così che l’Italia deve arrivare, perché in questo modo la società non funziona più. Per il PD la libertà delle persone è la prima cosa, da tener conto in una società.