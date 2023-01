Svelato il segreto delle casalinghe per avere vetri splendenti e lucenti in casa

Il segreto delle casalinghe per avere vetri splendenti e lucenti? Te lo sveliamo noi! Prova e ci ringrazierai: addio ad aloni e macchie sulle tue superfici.

Vetri puliti e senza aloni in un battibaleno: devi procedere in questo modo. Ecco la tecnica utilizzata dalle casalinghe per avere superfici splendenti.

Pulizia dei vetri, croce e delizia delle donne

Le donne lo sanno bene: la casa pulita non è un optional ma uno stile di vita. A chi non piace abitare in un ambiente ordinato, sistemato e soprattutto sempre splendido e lucente? Sfidiamo chiunque a dire il contrario.

Eppure spesso, per quanto ci possiamo impegnare, non sempre tutto appare perfetto nella nostra casa. La pulizia porta via tanto tempo e i risultati, talvolta, sono quelli sperati. Parliamo per esempio dei vetri, croce e delizia delle donne.

Quanto è complicato avere vetri senza macchie, senza aloni e sempre puliti? Il più delle volte utilizziamo i migliori prodotti in commercio, anche costosissimi, ma le nostre cristalliere o semplicemente i vetri delle porte o delle finestre non sono come vorremmo .

Ti sveliamo però in questo articolo una pratica adottata dalle casalinghe che cambierà il tuo modo di approcciare alle pulizie. Ecco come avere i vetri splendenti in un battibaleno. Ti assicuriamo che non tornerai più indietro: questa tecnica ti salverà dall’impazzire con la pulizia di superfici così delicate.

La tecnica delle casalinghe per avere superfici vitree brillanti

Avere i vetri brillanti e splendenti non è semplice, anche le casalinghe più esperte e che utilizzano i prodotti più costosi in commercio, spesso si ritrovano a dover fare i conti con macchie e aloni che non lasciano in pace queste superfici delicate.

Eppure ti diciamo che c’è una soluzione che ti cambierà la vita: la tecnica utilizzata dagli esperti di pulizie ti salverà e ti garantirà vetri splendenti in un battibaleno. Presta particolare attenzione, questa tecnica cambierà il tuo modo di approcciare alla pulizia.

Avrai bisogno di poche cose facilmente reperibili. Innanzitutto procurati un rotolo di carta da cucina, di quelli a più veli e non particolarmente sottili. Poi preparati a realizzare la tua miscela casalinga per la quale avrai bisogno di acqua (300 ml), di un cucchiaio di acqua ossigenata e di un cucchiaio di sapone di Marsiglia o semplice detersivo per piatti.

Mescola il tutto. Se preferisci puoi aggiungere anche delle gocce di olio essenziale per ottenere una gradevole profumazione. Ecco fatto: una volta realizzato questo composto, lo verserai in uno spruzzino.

Nebulizza un po’ di questo prodotto su due fogli di rotoli da cucina e inizia a pulire i tuoi vetri. Vedrai che in un nanosecondo le tue superfici saranno brillanti e splendenti e soprattutto senza nemmeno una traccia di aloni.

Questa è la tecnica utilizzata dalle casalinghe più esperte per avere superfici pulite e lucide ma non è la sola. Ti elenchiamo di seguito anche altri due rimedi che possono facilitarti il lavoro nella pulizia dei vetri e delle superfici lucide.

Altri rimedi per avere i vetri puliti

Oltre alla miscela casalinga che ti abbiamo spiegato poco più sopra, ci sono anche altri rimedi che puoi utilizzare per avere i vetri puliti. Per esempio, puoi creare una miscela a base di acqua e ammoniaca che è capace di far brillare le tue superfici.

Realizzarla è ovviamente semplicissimo: dovrai aggiungere in parti uguali ammoniaca e acqua che ne verserai poi in un nebulizzatore. Applica il prodotto sui vetri e procedi all’asciugatura utilizzando i fogli di giornale: vedrai le tue superfici brillanti e senza macchie.

Il secondo rimedio che ti proponiamo è quello da realizzarsi con acqua e alcool. Questo mix è perfetto per rimuovere impronte e ditate appiccicose. La miscela appena nominata si rivela una pratica efficace come le due sopra elencate.

Anche in questo caso, dovrai mettere in parti uguali, in un recipiente, acqua e alcool e nebulizzare il prodotto sui vetri. Et voilà! La superficie trattata sarà splendida, senza macchie e senza aloni.