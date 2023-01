Carta igienica, i più grandi hotel di lusso ci nascondono questo trucco geniale

By

Vi sveliamo qual è il trucco geniale usato negli hotel di lusso che vi farà vedere in un altro modo la carta igienica.

Usiamo tutti i giorni la carta igienica, eppure rimane sempre un’invenzione straordinaria. Scopriamo qualcosa di più sulle sue origini e qual è il trucco di tutti gli hotel.

Le origini della carta igienica

La carta igienica è uno di quei prodotti che utilizziamo quotidianamente senza pensarci troppo, ma sapevi che le sue origini risalgono a migliaia di anni fa? I primi precursori di questo prodotto sono stati utilizzati già in Egitto antico, dove i ricchi usavano delle spugne marine per pulirsi dopo i bisogni fisiologici.

Nel Medioevo, in Europa, si utilizzavano pezzetti di stoffa chiamati “panni di finezza” per pulirsi. Nonostante il loro nome, questi panni non erano particolarmente igienici e spesso venivano riutilizzati più volte.

La prima vera e propria è stata inventata in Cina, dove era comune utilizzare la carta di riso per scopi igienici. La carta di riso veniva prodotta a mano e utilizzata dalle classi più abbienti.

La carta igienica moderna è stata inventata nel 1857 da un ingegnere statunitense di nome Joseph Gayetty. Gayetty creò dei fogli di carta pre-lubrificati con aloe e li vendette come prodotto igienico per la pulizia dell’ano. Tuttavia, il suo prodotto non ebbe molto successo e fu presto dimenticato.

La carta in questione divenne davvero popolare solo nel 1890, quando un’azienda di New York cominciò a vendere dei rotoli di quella liscia e senza aloe. Questa carta divenne presto molto popolare e il suo uso si diffuse rapidamente.

Oggi, la carta igienica è un prodotto indispensabile in ogni casa e viene utilizzata in tutto il mondo. Esistono molti tipi di carta, dalla classica bianca a quella colorata o profumata, e viene prodotta con diverse tipologie di carta, come quella di cellulosa o quella riciclata.

Il trucco geniale usato negli hotel

A tutti è capitato di trovare la carta igienica sgualcita e disordinata quando viene estratta dalla confezione. Se vuoi evitare questo inconveniente e mantenerla in modo ordinato e igienico, segui questi semplici passaggi. Si tratta di un trucco usato nei migliori hotel.

Inizia ripiegando i suoi bordi in modo da formare un triangolo centrale. Questo ti permetterà di estrarre una singola foglia alla volta senza sgualcire il rotolo di carta.

Ora apri il rubinetto e lascia scorrere l’acqua, poi richiudilo. Passa ora la parte della carta che hai piegato sotto il rubinetto chiuso, in modo che si inumidisca con il filtro. L’acqua dovrebbe bastare a far aderire le foglie senza bagnarle troppo.

Lasciate asciugare la parte inumidita e ora conservatela nell’armadio. Questo trucco è utilizzato anche nei migliori hotel per permettere alla carta di essere gradevole esteticamente e di non aprirsi durante l’utilizzo.

Non solo rende la carta igienica più igienica, ma anche più ordinata e facile da usare. Provalo e vedrai che anche tu potrai avere una perfetta ogni volta.