Svelato il segno zodiacale più insensibile: ha un ghiacciolo al posto del cuore

Svelato il segno zodiacale più insensibile: non otterrai mai compassione o una sola parola di conforto da lui. Ha un ghiacciolo al posto del cuore.

L’insensibilità è un tratto caratteriale che allontana le persone. Avere a che fare con chi non si preoccupa di niente e nessuno può essere frustrante. Ecco, secondo l’oroscopo, da chi dovresti tenerti alla larga: è questo il segno zodiacale più insensibile.

Attenzione ai nati sotto questa costellazione: hanno il cuore di ghiaccio

Ciascuno di noi ha dei tratti caratteriali che segnano e contraddistinguono la nostra personalità. Esistono persone buone come poche, altre sempre sorridenti. Alcune positive in ogni situazione e altre invece pronte a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Poi c’è una categoria di persone, quelle che possono rendere la tua vita un inferno: stiamo parlando degli insensibili. Entrare a contatto con chi non si cura di niente e nessuno può essere davvero frustrante.

Probabilmente ti sarai imbattuto anche tu, nel corso della tua vita, in persone senza cuore e prive di scrupoli. Avrai sicuramente incontrato qualcuno senza sentimenti, col cuore di ghiaccio. Qualcuno che ha giocato con le tue emozioni o che le stesse emozioni invece le ha calpestate.

Se ti ritrovi in queste parole è allora quasi certo che tu abbia fatto la sgradita conoscenza di chi appartiene a questo segno zodiacale. Attenzione se ti ritrovi ad avere a che fare con lui: non ha un cuore.

Svelato il segno zodiacale più insensibile: è questo

Le persone senza cuore e senza scrupoli esistono davvero e forse anche tu le avrai incrociate sul tuo cammino di vita. Avrai incontrato chi non si è fatto problemi a calpestare i tuoi sentimenti, a ferirti, usarti e poi abbandonarti a te stesso.

C’è chi un cuore sembra non sapere cosa è, chi è pronto a scavalcare il prossimo, ferendolo, solo per primeggiare o per trarre un vantaggio personale. Ebbene questi sono gli insensibili.

Secondo l’oroscopo c’è un segno in particolare che possiede tutte queste caratteristiche negative: cuore di ghiaccio, cattiveria, noncuranza, insensibilità. Stiamo parlando di lui, del Capricorno.

I nati sotto questa costellazione sono tra le persone più pericolose che potresti mai incontrare nella tua vita. L’avresti mai pensato? Sì, all’apparenza sembrano perfetti: sorridenti, solari e addirittura comprensivi.

Ma non fidarti! È solo una maschera. Dietro il finto perbenismo dei Capricorno si nascondono persone insicure e insensibili, persone che non hanno un cuore e che sono disposte a farsi terra bruciata intorno pur di primeggiare.

Dotate di grande furbizia e intelligenza, i nati sotto questo segno zodiacale possono usare queste armi segrete contro di te. Se il Capricorno non sopporta qualcuno lo noterai immediatamente: renderà la sua vita un vero inferno in terra.

Non solo insensibile ma anche crudele, i Capricorno conoscono alla perfezione il tuo tallone d’Achille e a quello puntano per farti crollare: non avvicinarti mai troppo ad un Capricorno perché lui non ha un cuore ma tu sì e potresti vederlo tremendamente ferito.

Eppure, chi non conosce le persone nate sotto questa costellazione potrebbe esser tratto in inganno. Spesso si mostrano come dolci e compassionevoli ma dietro questa finta maschera di perbenismo si nascondono delle persone subdole e pronte a ferire alla prima occasione utile.

Non ti confidare mai con un Capricorno, i tuoi segreti non possono essere mai al sicuro con lui. Potrebbe prendersi gioco di te e metterti addirittura di proposito nei guai. Provocatori come pochi, si fanno terra bruciata senza curarsi di una cosa importante: per loro il rischio di rimanere da soli è davvero altissimo.

Non stuzzicare mai un Capricorno o considerati nei guai! Se crede di esser stato ferito metterà in atto tutta una serie di strategie difensive per proteggere il suo cuore e calpestare il tuo.

Non minare la sua tranquillità né tantomeno invadere la sua zona di benessere: potresti ritrovarti ad affrontare una persona irascibile e senza scrupoli. Sempre di pessimo umore, fare sorridere un Capricorno è quasi impossibile. Non sfidarlo o contraddirlo: è pronto a vendicarsi nel peggiore dei modi.

Insensibili, freddi, testardi e capricciosi, i nati sotto questa costellazione sono persone da cui stare alla larga. Se non si impara a convivere con il loro pessimo carattere, la disfatta è dietro l’angolo.

Avresti mai immaginato che un segno all’apparenza così tranquillo ed equilibrato nascondesse una personalità del genere? Attenzione sempre con chi ti rapporti: potresti trovarti con il cuore devastato, triste e l’animo profondamente ferito.