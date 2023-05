Tutto da rifare e tutto da decidere al ritorno tra Real Madrid e Manchester City. Nella prima semifinale di Champions League tra la squadra di Carlo Ancelotti e quella di Pep Guardiola, infatti, al vantaggio di Vinicius Junior nel primo tempo, ha risposto nel secondo Kevin De Bruyne.

Il Real Madrid sembrava poter avere la meglio degli inglesi di Pep Guardiola anche in quest’occasione, ma un gran tiro dalla distanza del centrocampista belga ha pareggiato i conti all’improvviso e fissato il punteggio sull’1-1. Nel primo confronto tra le prime due favorite per la vittoria finale ha comunque regnato l’equilibrio che è stato spiazzato solo da alcune grandi giocate dei singoli.

Il Real Madrid non passa in casa contro il Manchester City: De Bruyne risponde a Vinicius

La prima semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City è una finale anticipata, l’ennesima di questa edizione delle sorprese della coppa dalle grandi orecchie. Da una parte, infatti, e questa settimana davanti a un Santiago Bernabeu tutto esaurito, ci sono i re della competizione, guidati da un altro re, Carlo Ancelotti, dall’altra chi invece è sempre arrivato a un soffio da alzare il trofeo più prestigioso per i club al cielo e poi si è fermato sul più bello, anche se in panchina c’è un mago come Pep Guardiola.

Fare pronostici è davvero difficile, sicuro è che i due tecnici hanno scelto di mettere i migliori per provare a ipotecare fin da subito la finale di Istanbul del 10 giugno, che forse vale anche un pezzetto di Champions League. L’emiliano sceglie per la porta la sicurezza che solo Thibaut Courtois può dare, davanti al belga per la fascia destra, per la squalifica di Eder Militao, opta per l’adattamento di Eduardo Camavinga, mentre a sinistra c’è il solito Daniel Carvajal. I soliti ci sono anche al centro della difesa: David Alaba e Antonio Rudiger, e i soliti, ancora, compongono anche il centrocampo stellare dei Blancos: Luka Modric, Toni Kroos e Federico Valverde. Davanti, poi, la qualità non manca, e come potrebbe: i due giovanissimi brasiliani Vinicius Junior sulla destra e Rodrygo sulla sinistra supportano la punta centrale, il più fresco dei Palloni d’oro, Karim Benzema.

Il catalano, per cui questo potrebbe essere quasi un clasico, risponde con Ederson tra i pali, Manuel Akanji al posto di Nathan Ake, infortunato, John Stones e Ruben Dias al centro della difesa, e Kyle Walker sulla sinistra. Al centrocampo delle stelle del Real, poi, Guardiola ne contrappone un altro che ha da invidiare al primo solo i trofei internazionali, ma questa è l’occasione giusta per cercare di iniziare a vincerli, e quindi Rodri, Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne faranno da schermo a Jack Grealish, il mostro Erling Haaland, arrivato solo da un anno in Premier League e già in grado di polverizzare ogni record, e Bernando Silva.

Tonight’s line-up! 🌟 XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/nIkzsU6Q5q — Manchester City (@ManCity) May 9, 2023

E quindi è tutto pronto per il fischio iniziale di Artur Soares Dias. A iniziare più forte è la squadra ospite, che porta subito il difensore centrale ex Roma a commettere un fallo. Passano i minuti e il City continua a crescere, specialmente con De Bruyne che, poi, dalla bandierina è un po’ impreciso. È sempre il belga, però, a rendersi pericoloso nonostante non riesca a pungere davvero la squadra di Ancelotti, che in una qualche maniera regge anche al possesso palla prolungato degli inglesi, oltre che ai colpi di testa di Haaland.

Fanno capolino anche le merengues, però, nell’area avversario, ma è quasi un lampo, perché a condurre la partita, anche nella fase successiva, è il Manchester City che cerca di sfondare sugli esterni con grande qualità e di mettere in difficoltà il Real Madrid con le continue sovrapposizioni degli esterni che arrivano sul fondo. I padroni di casa, invece, sono costretti in difesa e al massimo alzano la pressione quando portano il pallone i centrali o addirittura Ederson.

È davvero difficile trovare spazi per gli inglesi nelle linee strette della squadra di Ancelotti, ma i ragazzi di Guardiola non forzano comunque la giocata verso Haaland, continuando a far girare il pallone per poi accelerare solo in caso di apertura dello spazio giusto. Neanche i centrocampisti dei Blancos, probabilmente i più qualitativi al mondo, riescono a riconquistare il loro dominio con la palla, forzando un po’ troppo le giocate. Al 25esimo, c’è la prima vera occasione da rete per il Real Madrid: Rodri perde il pallone e Vinicius parte palla al piede per poi scaricare un cross pericolosissimo per Benzema. Si mette in mezzo Stones con un intervento magnifico in scivolata che vanifica la grande giocata dell’esterno d’attacco brasiliano.

Il pubblico si scalda e le Merengues alzano sempre di più la pressione per mettere in difficoltà la filosofia degli ospiti. Il City, però, come da istruzioni di Guardiola, non buttano mai via il pallone, anzi si creano lo spazio per ripartire sugli esterni offensivi. Succede anche al 26esimo, quando Ederson rischia, ma poi verticalizza bene per Grealish. L’inglese salta l’avversario e viene abbattuto da Carvajal che, però, non viene ammonito, scatenando l’ira della panchina Citizens. Al 28esimo, invece, è il Real Madrid a recriminare: Gundogan viene steso da Rudiger dopo un duro contrasto e il pallone arriva sull’out sinistro dove i padroni di casa hanno spazio per ripartire. L’arbitro, però, vedendo il tedesco a terra, sceglie di bloccare l’azione. A protestare poi è anche il Manchester che avrebbe voluto l’assegnazione del fallo per l’intervento dell’ex Roma. Il gioco si ferma per un paio di minuti e tutti corrono a dissetarsi per poi rientrare velocemente in una partita bloccata e in cui, fino a questo momento, prevalgono le difese.

Al 31esimo, il Real passa all’attacco: Carvajal tenta un bel cross per Benzema che non ci arriva solo per pochi centimetri. La partita sembra cambiare, a questo punto, ma il centrocampo del Manchester City torna rapidamente in cattedra, soprattutto grazie alle giocate di Bernardo Silva e De Bruyne, capace di superare con degli scambi rapidi dello stretto le linee dei Blancos. Di tiri in porta, però, non se ne vedono né da un parte, né dall’altra, anche se la crescita del Madrid continua a essere evidente, soprattutto sulla fascia sinistra dove Walker sembra in grande difficoltà a contenere le discese degli uomini di Ancelotti. Al 35esimo, c’è un’altra grande occasione per il Real: Valverde scambia con Carvajal e spacca in due il campo, poi mette al centro un grande cross per Benzema. Il francese, però, sbaglia lo stop e poi tocca con il braccio, vanificando quanto di buono fatto dai suoi compagni fino a quel momento. È comunque un segnale di quale direzione stia prendendo la partita. Le cose belle viste fino a quel momento si tramutano anche in gol: Camavinga sfonda ancora a sinistra, lì dove il City stava soffrendo di più, poi scarica il pallone per Vinicius che scarica un destro potente dal limite dell’area che termina direttamente sotto l’incrocio dei pali. È un gol fondamentale che sblocca una partita, fino a quel momento, bloccata ed è arrivato anche grazie a un tocco meraviglioso di Modric che ha lanciato l’azione di Camavinga.

Il Real vuole sfruttare l’onda lunga della rete, spinto dalla gioia di tutto lo stadio Santiago Bernabeu, ma non crea grandi pericoli. I ragazzi di Guardiola, invece, cercano di tenere il più possibile il pallone e tornare così a comandare la partita, anche se fino a quel momento non ha portato grossi frutti. Serve anche a scaricare l’energia del Real Madrid che in questa maniera è costretto a riposizionarsi in fase difensiva per non concedere spazi agli inglesi. Al 42esimo, la reazione del Manchester diventa sempre più importante: Gundogan mette al centro un cross basso su cui, però, non arriva nessun compagno. I padroni di casa si salvano anche sul calcio d’angolo successivo e, in questo modo, legittimano la loro intenzione di arrivare al riposo in situazione di vantaggio.

Al 44esimo, arriva un’altra giocata meravigliosa da parte di Modric: il croato aggancia un pallone rinviato da Stones con il tacco facendo impazzire tutto lo stadio. Sembra un vezzo, ma è tutta la classe e il talento dell’ex Pallone d’Oro. Un minuto dopo c’è il primo parapiglia della partita: mentre un cross di De Bruyne si sta spegnendo sul fondo con Grealish che lo stava rincorrendo, Carvajal spinge via l’esterno d’attacco che finisce sui cartelloni pubblicitari. L’inglese, mentre si sta rialzando, ha una piccola reazione e lo spagnolo vola a terra, accentuando molto quanto accaduto. Un duello che andrà seguito a lungo durante tutta la partita e che promette continue scintille.

Al 47esimo, proprio negli attimi finali prima del fischio di metà tempo, arriva il primo cartellino giallo della partita. Kroos abbatte Gundogan che l’aveva agilmente saltato in dribbling: un intervento vistoso e pericoloso che merita l’ammonizione. Sul calcio di punizione successivo, Courtois sale in cattedra e respinge il pallone in uscita dando grande sicurezza al reparto. È l’ultimo atto della prima frazione di gioco, quella in cui il Real Madrid è riuscito a legittimare il vantaggio per 1-0 con una partita attenta e concentrata. Il Manchester City, invece, ha poco da recriminare: è vero, ha tenuto molto di più il pallone, ma raramente ha messo realmente in difficoltà i campioni in carica negli ultimi trenta metri.

Nonostante il risultato del primo tempo stia dando torto ai suoi, Guardiola decide di non fare alcun cambio e lo stesso vale per il Real Madrid. I Blancos partono subito con una verticalizzazione per tentare di sorprendere gli inglesi, ma lo schema non riesce. Il possesso poi, un po’ come successo all’inizio del primo tempo, resta costantemente del Manchester City con gli spagnoli chiamati a difendersi, spesso anche con una linea difensiva piuttosto bassa per non lasciare la profondità ai campioni d’Inghilterra. Al 47esimo, i Citizens tentano di sfondare sulla sinistra, ma Carvajal è attento e chiude sul fondo. È un primo segnale di quanto sarà fondamentale l’attenzione difensiva per il Real Madrid per portare a casa il risultato. I Blancos, però, all’inizio di questo secondo tempo, hanno anche maggiore sicurezza nel possesso palla e iniziano a far girare a vuoto gli avversari. Al 50esimo, i campioni d’Europa in carica ne approfittano con una grandissima azione: Vinicius si accentra e inizia a scambiare la sfera con Benzema, poi arriva anche Carvajal che con il tacco serve il centravanti francese. Il tiro del Pallone d’Oro, però, termina di poco alto sulla traversa.

Un paio di minuti dopo, però, arriva una reazione convincente del Manchester City. Stavolta, i ragazzi di Guardiola sfondano sulla destra e De Bruyne finisce tutto solo davanti a Courtois, anche se in posizione un po’ decentrata. Il tiro dell’ex Wolfsburg, però, è angolato, potente e preciso e serve un intervento pazzesco del portiere belga per evitare il gioco. In realtà, poi si alza la bandiera: era fuorigioco. Si tratta comunque di un segnale importante alla partita, tanto che i Citizens alzano il pressing e iniziano a creare occasioni da gol a ripetizione. A salire in cattedra è proprio De Bruyne che ci prova con un paio di conclusione o assist in profondità, ben coperti dalla difesa avversaria. Un’occasione ce l’ha anche Haaland, fino a questo momento veramente poco pericoloso e ben controllato, ma il suo tentativo viene neutralizzato da una bella copertura in scivolata da parte di Alaba. Dopo aver fatto sfogare gli ospiti, si rivede in avanti il Real: Rodrygo ci prova in ben due occasioni, ma in entrambe le occasioni la retroguardia chiude bene.

La pressione dei padroni di casa continua con un paio di calci d’angolo che vengono giocati fuori in modo da scaricare i tiri dalla distanza di Valverde e Kroos, in entrambe le occasioni fuori bersaglio. Il City soffre soprattutto dalla parte di Camavinga che, con le sue discese prorompenti, diventa praticamente incontenibile per gli ospiti. Al 60esimo, Ancelotti lamenta anche un mancato giallo per Rodrigo, autore di un fallo tattico in mezzo al campo. Al 62esimo, il Real lamenta anche un calcio di rigore per un intervento in area di Grealish: il pallone sbatte sul braccio dell’attaccante, ma l’arbitro pensa non sia abbastanza per assegnare il penalty.

In questa fase, i padroni di casa stanno legittimando a pieno il vantaggio e la sensazione è che presto possa arrivare presto anche il raddoppio. Al 64esimo, è ancora Rodrygo a far impazzire la difesa di Guardiola con un paio di dribbling meravigliosi nello stretto che portano a un altro calcio d’angolo. Il Manchester non riesce neppure a uscire dalla sua area di rigore e il Real continua a fare il bello e il cattivo tempo con Vinicius e ancora Rodrygo. Gli ospiti, dopo essere usciti indenni dal momento peggiore della partita, si rifanno vedere in attacco, ma le imprecisioni di Bernardo Silva non portano a vere e proprie occasioni da gol. Al 67esimo, però, di contro al vero e proprio andamento della partita, arriva un gol clamoroso che pareggia i conti: il pallone viene scaricato dietro a De Bruyne che scarica un tiro meraviglioso di mezzo esterno che non lascia scampo a Courtois.

Ancelotti impazzisce per proteste, secondo lui il pallone da cui era nata l’azione era uscito dal campo. Il tecnico ex Milan viene anche ammonito, ma il Var conferma la decisione presa in diretta dalla squadra arbitrale: il risultato ora, proprio nel momento in cui il Real sembrava in pieno controllo della partita, è sull’1-1. I Blancos, però, cercano di non abbattersi e si fanno rivedere subito in attacco: Carvajal sfonda sulla fascia destra e salta Gundogan che lo stende. Il centrocampista tedesco, quindi, viene ammonito e le Merengues hanno a disposizione un buon calcio di punizione che, però, Alaba spara alto sopra la traversa. Il pubblico inizia a fischiare, un po’ per frustrazione, un po’ per paura, mentre Haaland cerca finalmente di entrare in partita facendo salire la squadra. De Bruyne tenta un bel pallone tagliato sul secondo palo per l’inserimento di Stones, ma il colpo di testa del centrale termina subito sul fondo.

Quando manca poco più di un quarto d’oro al termine, la partita resta estremamente elettrica e aperta a qualsiasi risultato, ma inizia a farsi sentire anche un po’ di stanchezza tra le due squadre che si nota soprattutto nella pressione alta che entrambi portano sui portatori di palla, ora meno continua ed energica. Intanto sugli spalti iniziano a farsi sentire con sempre più continuità anche i tifosi del City soddisfatti da un pareggio che lascerebbe tutto nelle mani del Manchester di fronte ai propri supporters in Inghilterra. Al 76esimo, ancora nessuno dei due allenatori ha effettuato alcuna sostituzione, segno che comunque entrambi i tecnici sono soddisfatti della prestazione dei singoli, nonostante la stanchezza inizi a essere visibile in campo.

Al 77esimo, Valverde tenta una grande giocata personale sulla fascia di destra. Il tunnel su Akanji è meraviglioso, ma poi il suo cross viene facilmente controllato dalla difesa. Un minuto dopo è ancora il Real Madrid in attacco. Su calcio piazzato, Kroos pennella un pallone stupendo per Benzema che colpisce di testa da posizione un po’ defilata: il tentativo del francese viene respinto da un attento Ederson in tuffo e l’azione sfuma nel nulla. Al 79esimo, c’è un altro ammonito. Questa volta si tratta di Camavinga che, in marcatura preventiva, interviene duramente su Rodri e viene ammonito.

A questo punto, Ancelotti decide che è il momento di intervenire sulla partita e serrare i ranghi per il forcing finale. Il tecnico italiano opera un doppio cambio scegliendo Asensio al posto di Rodrygo. Il Manchester City, invece, in questa fase è parecchio impreciso nella circolazione del pallone, soprattutto quando si tratta di far viaggiare la sfera con i lanci lunghi. Siamo all’82esimo e gli ospiti cercano di portare a conclusione un possesso palla lento e difensivo, in maniera tale da costringere il Real a correre in avanti e togliere abbriglio ai tentativi di gol delle Merengues. All’84esimo, Ancelotti compie anche un altro cambio: è il momento di Tchouameni che prende il posto di Kroos, mai veramente in partita. Continua, invece, il silenzio di Guardiola che non ha ancora effettuato nessuna sostituzione. Il nervosismo del Real, invece, ora diventa evidente: Vinicius cerca di sfondare a sinistra con una bicicletta tutta brasiliana, Walker chiude ma poi subentra Camavinga che ottiene il fallo e protesta per il giallo, ma in realtà si è lasciato un po’ cadere.

All’86esimo, in attacco c’è ancora il Real Madrid con un calcio di punizione dalla sinistra di Modric, ma è brava la difesa ospite a respingere di testa. È già il momento del terzo e ultimo cambio di Ancelotti che sceglie Nacho per Modric, avanzando Camavinga sulla linea dei centrocampisti. Ora i padroni di casa sono costantemente all’attacco a caccia del gol vittoria, mentre il City resta prudente in difesa e tenta di far girare il pallone per mandare a vuoto la pressione madrilena. Probabilmente gli inglesi sentono anche la pressione di giocare al Bernabeu contro il Real, dove in passato i minuti finali sono spesso stati decisivi. In realtà, neanche il Madrid forza così tanto le giocate, probabilmente perché il pareggio terrebbe comunque gli spagnoli in gioco per il rigore. Una grande occasione per i padroni di casa arriva, però, a cavallo del 90esimo: Tchouameni scarica un tiro potentissimo con il destro, ma trova una grande risposta da parte di Ederson che evita il gol.

Al 91esimo, arrivano gli attacchi decisivi da parte del Real Madrid: Camavinga sfonda ancora a sinistra, ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia avversaria. I contropiede negli inglesi, invece, si perdono spesso nel nulla, anche perché stasera Haaland non pare affatto in serata di grazia: può capitare anche ai migliori. L’ultimo possesso palla della partita al 93esimo è del Real Madrid: Vinicius scarta un paio di avversari in dribbling e poi scarica sulla fascia di destra dove Carvajal continua a far girare il pallone. L’azione, e quindi anche la partita, termina con un tiro dalla lunga distanza di Nacho che viene controllato senza troppi patemi da Courtois. L’arbitro fischia tre volte e la partita termina con il risultato di 1-1, tutto è rimandato al ritorno, ma è chiaro che si tratta di un punteggio che fa un po’ più felice la squadra di Guardiola, capace di fermare a casa sua i campioni in carica.