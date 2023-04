Svelato il metodo della spugna per pulire le griglie sporche e incrostate del forno

Quando le griglie sporche si trovano all’interno del forno, è una vera scocciatura. Non è facile come sembra, infatti, dovete mettere in pratica un semplice trucco che le renderà brillanti e pulite: scopriamo come igienizzarle in maniera impeccabile.

Il forno è una vera comodità per ognuno di noi, ci permette di cucinare delle pietanze buonissime, dato che la cottura con questo elettrodomestico è sempre saporita e allo stesso tempo leggera. Però, la maggior parte delle volte, le griglie del forno si sporcano e si incrostano con il tempo.

Proprio per questo motivo, è necessario mettere in pratica un sistema per pulirle ed igienizzarle in maniera efficace. Esiste il trucco della spugna che risolverà questo semplice e comune problema: scopriamo come fare.

Griglie sporche ed incrostate: come pulirle

Le griglie del forno si sporcano e si incrostano facilmente, perché quando si preparano le pietanze all’interno di questo elettrodomestico, si subiscono tutto lo sporco e i liquidi che rilascia il cibo. Con il passare del tempo, si possono accumulare diverse incrostazioni ed è necessario rimuoverle subito, altrimenti potrebbe essere una vera impresa toglierle definitivamente.

Ma come possiamo farle? Nessun problema, esiste un semplice rimedio che vi aiuterà a pulirle in profondità e renderle più lucenti di quando le avevate comprate. Inoltre, ci impiegherete pochissimo tempo, infatti, il procedimento è semplice e pratico: scopriamo come fare.

Griglie pulite e brillanti: il procedimento

Pulire le griglie sporche ed incrostate del forno non è facile come sembra. Bisogna curare ogni minimo dettaglio perché si possono insidiare migliaia di germi e batteri a causa delle incrostazioni e dello sporco che si trovano all’interno del forno.

Proprio per questo motivo è consigliato pulire il forno ogni volta che lo utilizziamo. Come ben sapete, le griglie del forno sono soggette sempre allo sporco, ma come possiamo renderle pulite e brillanti? Esiste un trucco infallibile che non riuscirete più a farne a meno.

Si tratta del rimedio della spugna con il limone. Il procedimento è veramente semplicissimo, inoltre, impiegherete anche poco tempo. Vi serviranno tre ingredienti: bicarbonato di sodio, aceto bianco e limone.

Innanzitutto, prendete una ciotola e versate 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, una tazzina di aceto bianco e il succo di metà limone. Successivamente, mescolate e immergete la spugna in questo fantastico composto naturale che avete creato. Infine, passate la spugna sulle griglie sporche ed incrostate del forno.

Noterete che già dalla prima passata torneranno a risplendere, ovviamente se non siete soddisfatti del risultato, ripetete il procedimento più volte. Questo rimedio è veramente utile, naturale, efficace e pratico. Non dovrete più spendere tutti quei soldi per i soliti prodotti chimici, ma potrete sfruttare questo semplice metodo.