Mestoli in legno stracolmi di batteri e germi, come disinfettarli in maniera naturale

In cucina non si finisce mai di imparare. Cucinare è un momento bellissimo, ma bisogna occuparci anche della pulizia, dato che in questo luogo maneggiamo il cibo. Ma lo sapevi che i mestoli in legno sono pieni di germi e batteri? Non tutti lo sanno, ma è necessario disinfettarli con questo metodo completamente naturale: scopriamo come fare.

Uno degli utensili più utilizzati in cucina, sono proprio i mestoli in legno. Utilissimi e veramente fantastici, ma dietro a questi oggetti apparentemente innocui si nascondono migliaia di germi e batteri. Proprio per questo motivo, è necessario igienizzarli con un rimedio semplice ed efficace.

Basta poco per renderli perfetti e puliti, la soluzione è facile, veloce e soprattutto naturale. Potete dire finalmente addio ai cattivi odori e alla sporcizia che si annida nei mestoli di legno: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Mestoli in legno colmi di batteri: ecco come eliminarli

In cucina, abbiamo tutti un mestolo in legno. Sono utilissimi per la preparazione di moltissime pietanze, sono resistenti e anche molto rustici. Ma trattengono l’umidità e quindi, è veramente difficile pulirli in modo impeccabile. Proprio per questo, è importante sapere il metodo per igienizzarli perfettamente.

Se credete che metterli in lavastoviglie sia la soluzione vi sbagliate, perché per via delle alte temperature di questo elettrodomestico, il materiale potrebbe danneggiarsi, inoltre, i batteri potrebbero comparire molto più facilmente.

Proprio per questo, è necessario conoscere una pratica facile e veloce, senza l’utilizzo di prodotti chimici come i soliti detersivi che comprate al supermercato, dato che costano tanti soldi. Alcuni possono essere anche molto aggressivi per il materiale dei nostri mestoli in legno e anche per la nostra salute. Quindi, bisogna sfruttare un rimedio completamente naturale: scopriamo come fare, il risultato vi lascerà senza parole.

Come pulire i mestoli in legno: il procedimento è facile e veloce

Come ben sapete, esistono migliaia di metodi naturali che ci aiutano nelle nostre faccende domestiche quotidiane. Ovviamente, ne esiste anche uno per pulire i mestoli in legno. Si tratta di un procedimento veramente semplicissimo che possono fare tutti, è un gioco da ragazzi.

Con questa pratica, eliminerete ogni tipo di germi e batteri, perché andremo ad igienizzarli in profondità, eliminando i cattivi odori. Vi serviranno dei semplici ingredienti che potrete trovare benissimo nella vostra cucina. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, dell’aceto bianco e dell’acqua.

Come vi abbiamo già anticipato, è veramente molto semplice. Dovrete solamente riempire una pentola con dell’acqua, mettere i mestoli di legno al suo interno e lasciarli in ammollo per almeno 2 minuti. Successivamente, aggiungete due cucchiaini di bicarbonato di sodio e mescolate.

Poi, versate l’aceto bianco e aspettate un quarto d’ora. Trascorso questo tempo, mescolate ancora e lasciate agire il composto per altri 15 minuti. Tirateli fuori e ammirate il risultato. Saranno puliti e igienizzati, senza nessun tipo di cattivo odore. Ricordatevi sempre di asciugarli, l’asciugatura è fondamentale.