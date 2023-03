Svelata la città più antica d’Italia, no, non è Roma: chi ottiene questo primato

Svelata la città più antica d’Italia. No, ti sbagli di grosso se pensi che sia Roma. Ecco cosa dicono le ultime ricerche in merito.

Sai qual è la città più antica d’Italia? Se hai sempre pensato che fosse Roma, ti diciamo allora che ti sei sbagliato. Non è la Capitale che gode di questo primato.

Roma, arriva la conferma: non è lei che è stata fondata per prima

Finora abbiamo vissuto tutti credendo ad un enorme bugia. Abbiamo sempre pensato che fosse Roma la città più antica d’Italia. Ad oggi abbiamo però una certezza: non è lei ad occupare questo primato.

Fin da piccolini, leggendo i libri di storia, abbiamo acquisito nozioni che credevamo reali e veritiere, come per l’appunto il fatto che la città eterna abbia visto la nascita prima di ogni altro luogo.

Come sicuramente ben ricorderai anche tu, secondo quanto riportato dagli scritti degli storiografi Varrone e Livio, il 21 aprile del 753 Avanti Cristo, Roma vide la luce. Romolo, alle pendici del colle Palatino, tracciò i confini di questa città che diventerà poi una delle più importanti al mondo.

Potenza politica, economica e sociale, anche secondo gli archeologi moderni questa città che, nell’epoca alla quale ci riferiamo era solo una fortificazione, risale a metà dell’ottavo secolo Avanti Cristo e quindi più o meno all’anno 753.

Ed è proprio in questo periodo che venne realizzato il santuario in onore della Dea Vesta, protettrice della città. Eppure, solo oggi veniamo a conoscenza di una notizia strabiliante: non è Roma la città più antica d’Italia. Svelata quella che detiene invece questo straordinario primato. Da non crederci.

La città più antica d’Italia si trova proprio qui

Eri convinto anche tu che la città più antica d’Italia fosse Roma? Sbagliato! Oggi ne abbiamo la conferma: non è la famosa Capitale a detenere questo primato. Sai chi occupa il primo posto? Te lo diciamo subito: stiamo parlando di Sant’Antioco.

Se non ne hai mai sentito parlare, ti diamo qualche nozione circa questo posto meraviglioso. Perla del nostro stivale, Sant’Antioco si trova in Sardegna, più precisamente nel Sulcis Iglesiente.

Tra le più grandi delle isole sarde, si estende per ben 109 km quadrati ed è la città più grande dopo l’Isola d’Elba, la Sardegna e la Sicilia. Meta ogni anno di turisti italiani e non solo, per il suo splendido mare e le spiagge pulite, possiamo considerare senza dubbio Sant’Antioco un paradiso terrestre.

Ebbene, secondo quanto sostengono archeologi e studiosi, proprio Sant’Antioco è la città più antica di Italia. Fondata dai Fenici nello stesso periodo in cui vide la luce Cartagine, risale al 238 Avanti Cristo.

La prova di queste affermazioni? Alcune fonti letterarie e testimonianze epigrafiche che confermano un centro cittadino popoloso e attivo già a metà dell’ottavo secolo Avanti Cristo.

Sul finire del sesto secolo A.C., i cartaginesi si impossessarono di Sant’Antioco controllandola fino al periodo delle guerre puniche, quando poi subentrarono dei nuovi dominatori, i romani.

Fin da subito, Sant’Antioco divenne una delle città più ricche e fiorenti del domino sardo romano. Piccola nota che merita attenzione: quando questa città vide la luce, prese il nome di Sulky.

Tra l’altro, quando Roma ancora non era stata fondata, proprio Sulky rappresentava una potenza commerciale importante dato che aveva già contatti con l’Oriente. Il fatto che fosse poi circondata dal mare, rappresentava un ulteriore vantaggio.

Già a metà dell’ottavo secolo Avanti Cristo, il bacino Mediterraneo su cui affacciava Sulky aveva una funzione strategica: permetteva alla città di detenere l’egemonia marina e al contempo di rappresentare un punto di appoggio pure per il commercio con i popoli orientali.

In realtà, secondo gli studiosi, ancor prima della fondazione della città di Sulky, proprio dove attualmente sorge l’isola di Sant’Antioco, furono ritrovate tombe di un’antica civiltà quella dei nuraghi, risalenti all’epoca addirittura preistorica. Insomma, con questa scoperta si scardinano alcuni punti fermi. Oggi sappiamo che non è Roma la città più antica d’Italia bensì Sant’Antioco.