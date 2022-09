Supermercato, la nuova terrificante truffa: ti svuotano il conto corrente alla cassa

In questi giorni si sta facendo largo una truffa legata al supermercato. Ecco di cosa si tratta e come stare attenti a non farsi ingannare.

Nell’ultimo periodo molti italiani stanno facendo i conti con l’aumento dei prezzi che non solo hanno colpito le fonti di energia quali gas e luce ma anche le derrate alimentari con un notevole aumento dei prezzi.

Infatti, rispetto ai mesi passati, possiamo notare come i prezzi di alcuni alimenti sono schizzati alle stelle e per questo motivo alcuni cittadini non riescono a far fronte ai propri bisogni limitandosi nelle spese.

Supermercato: ecco la truffa che sta ingannando molti consumatori

Nonostante lo stato abbia finanziato dei Bonus grazie al Decreto Aiuti e al Decreto Aiuti Bis, in modo che l’economia del paese si rimetta in sesto con un allineamento della domande e dell’offerta, sembra però che le cose non siano cambiate del tutto.

Per questo, si attende che il prossimo Governo possa attuare delle manovre che siano davvero efficaci e possa mettere fine a questo problema che sta affliggendo tutta Italia da qualche mese.

I problemi sono scaturiti dopo la guerra in Ucraina in quanto alcune materie prime non arrivano in Italia o qualora giungono nel nostro paese sono minime e pertanto il costo aumenta anche dovuto alla difficoltà di attraversare i confini.

Quindi, vedendo elevarsi il costo di alcuni alimenti alcuni cittadini italiani hanno cominciato ad acquistare i prodotti presso supermercati chiamati discount per poter risparmiare anche se la qualità è minore rispetto quella dei grandi marchi.

Inoltre, molte catene di supermercati hanno deciso di chiudere la saracinesca nei giorni festivi in modo da risparmiare loro stessi sulle bollette visto che utilizzano molti frigoriferi e non possono spegnerli nelle ore in cui il negozio è chiuso per non deteriorare quei prodotti che necessitano di basse temperature.

Ma in questo periodo, bisogna stare attenti alle truffe del supermercato. Oltre ad aprire bene gli occhi nei punti vendita che tendono a far spendere il 30% in più ai consumatori, facendo comprare confezioni apparentemente più grandi ma con dentro meno prodotto, bisogna non cadere nel tranello della truffa online.

La truffa online

In queste settimane, infatti, molti utenti si ritrovano sia sui social che tramite email ricevute davanti ad alcune offerte di ricezione di bonus o vittorie di supermercati per un buono spesa.

Cliccando sul link segnalato, l’utente si ritrova a dover compilare un modulo e successivamente verrà chiesto loro di inserire i propri dati affinché questo buono molto conveniente venga spedito al loro indirizzo.

Una volta compilate queste sezioni però, viene chiesto anche un piccolo indennizzo per far in modo che l’invio del buono avvenga nei migliori dei modi e dato che la quota richiesta è minima rispetto all’importo del buono che verrà consegnato in molti aggiungono i dati della propria carta di credito.

Ed è proprio qui che avviene la truffa, in quanto il malcapitato si ritrova con una maggior quota di denaro ad essere decurtata e a non poter far nulla per riaverla indietro in quanto il link non è veritiero ma solo frutto di una truffa.

Sono molte le persone che sono cascate in questo trucchetto escogitato da menti criminali per lo più persone anziane o con poca dimestichezza con l’utilizzo dei social o del web che si ritrovano a trovare vantaggiosa un’offerta del genere.

Pertanto, qualora si riceve una mail del genere o si nota un’offerta interessante sui social, bisogna accertarsi che questa provenga dalla catena di supermercati in questione magari contattando il servizio clienti o recandosi presso il punto vendita e chiedere se davvero è in atto una promozione del genere.

Una volta fatto l’errore ed essere stati truffati, purtroppo è molto improbabile che si riesca ad ottenere i soldi indietro e si è costretti a dover bloccare la propria carta.