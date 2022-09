Riparte “Tale e quale show”: svelato il nuovo cast

È tutto pronto per questa nuova ed entusiasmante stagione del programma firmato Rai1. Dal 30 settembre infatti riparte “Tale e quale show” che tornerà a farci compagnia. Carlo Conti e la giuria si preparano per questa nuova edizione del format.

Riparte il programma condotto da Carlo Conti. Ad aspettarci, tante appassionanti sfide musicali, dove il pubblico potrà ammirare le fantastiche trasformazioni dei vari artisti presenti in gara. Sono tutti pronti a esibirsi ovviamente dal vivo e a rivestire i panni dei più grandi cantanti della storia della musica. Tanti nuovi volti e esibizioni sul canale Rai con il programma Tali e quali show che riparte venerdì 30 settembre.

Vediamo insieme questo nuovo cast tutto da conoscere.

La giuria

È tutto pronto e dal 30 settembre si riparte con la nuova stazione di Tali e quali show, uno dei programmi con più di successo targato Rai. Squadra che vince non si cambia e infatti è stata confermata la vecchia giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ogni puntata poi si aggiungerà al fantastico trio anche un ospite “imitatore” sempre nuovo.

Tante novità ci aspettano in questa nuova stagione tutta da scoprire. Fino ad oggi il cast è stato gelosamente tenuto segreto, ma adesso possiamo finalmente conoscere i nuovi volti di chi, in queste serate ci terrà compagnia.

Il nuovo cast

Il cast è stato tenuto segreto fino a poco tempo fa, ed ora è stato finalmente svelato al pubblico. In questa nuova edizione ci sono anche volti del passato come Francesco Paolantoni accompagnato da Gabriele Cirilli, ormai personaggio fisso del programma che farà da personal coach all’amato comico della tv.

Non mancheranno di certo le novità in questa nuova stagione e senza contare il ripetente Paolantoni, quest’anno ci saranno ben 10 concorrenti: 4 uomini e 6 donne. Vediamo chi sono e la loro storia.

Il primo ad essere svelato è Antonio Spadaccino, che vinse nel 2004 come cantante nel programma della De Filippi “Amici”. Abbiamo poi Gilles Rocca, amato attore e regista che insieme al collega Andrea Dianetti ci intratterrà in queste serate. Infine per la sezione uomini abbiamo il nome di Claudio Lauretta, famoso imitatore conosciuto nella televisione italiana.

Per le donne tanti volti nuovi per questa attesissima stagione. Da Valeria Marini, famosa showgirl dei mitici Anni 90 o ancora Alessandra Mussolini che dal 2020 si è concentrata solo sul mondo dello spettacolo, lasciandosi alle spalle la carriera politica. Troveremo anche Elena Ballerini, amata conduttrice e cantante, Rosalinda Cannavò, conosciuta anche e soprattutto come Adua Del Vesco, ricordata per aver recitato in diverse fiction, per le sue canzoni e le diverse sfilate durante la sua carriera da modella. Infine abbiamo Valentina Persia e Samira Lui arrivata terza nel 2017 nella classificata di “Miss Italia”.

Quindi è tutto pronto per iniziare. Venerdì 30 settembre riparte Tale e quale show.