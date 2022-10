Superbonus 110%: ecco la nuova proroga

La tanto attesa proroga del superbonus 110% è arrivata.

E questo ciò che è accaduto a seguito della circolare pubblicata il 6 ottobre 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Delucidazioni sulla proroga del superbonus 110%

Sono state chiarite in modo definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate tutte quelle domande inerenti alla proroga del superbonus 110%.

Attraverso una nuova circolare è stata quindi fatta luce su determinati passaggi andando a chiarire così alcuni punti del documento n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima quindi ha voluto approfondire tutte le nuove notizie del superbonus insieme ad altri dettagli riguardanti tutti gli altri bonus edilizi esistenti.

Il fisco ha deciso di chiarire che è possibile utilizzare il superbonus 110% anche per tutte quelle spese sostenute entro non oltre la data del 31 dicembre 2022 nel caso in cui il 30 settembre è stato effettuati almeno il 30% dell’intervento totale pianificato.

Proroga anche per i lavori iniziati nel mese di luglio

Sarà inoltre possibile utilizzare il Superbonus anche nel caso in cui gli interventi sono iniziati a partire dal primo luglio del 2022.

Anche in questo caso è necessario che, per ottenere la proroga fino al 31 dicembre i lavori siano stati completati del 30% entro il 30 settembre.

Quindi non importa quando sono stati iniziati il lavoro, ma è di fondamentale importanza che questi abbiano raggiunto più di un terzo della conclusione entro l’ultimo giorno di settembre.

Gli aggiornamenti con il governo Meloni

A questo punto in molti si chiederanno: come sarà modificato il bonus Con l’avvento del governo Meloni?

È molto probabile che con il nuovo governo si possa assistere ad una rivoluzione dei bonus edilizi e che quindi il superbonus possa essere utilizzato sia per le prime abitazioni che per le seconde.

All’interno del programma elettorale dei Fratelli d’Italia in molti hanno potuto ascoltare che era loro intenzione di tagliare il super bonus per le prime case all’80% mentre, per le seconde, si stava pensando ad una diminuzione di una percentuale che andava tra il 50% del 65%.

In vista delle nuove modifiche, per il momento è possibile affermare che il super bonus sarà in vigore fino alla fine del prossimo anno, proprio come accadrà per lo sconto del 75% per la realizzazione delle barriere architettoniche e per il bonus facciate.