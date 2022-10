“Sono rimasta incinta”, la dama di UeD confessa il triste retroscena dal passato

UeD, arriva la confessione inaspettata da parte di una dama famosissima, tra le più amate del trono over: lei è rimasta incinta.

Il programma dei sentimenti in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 da oltre 20 anni, si conferma una garanzia per la rete del Biscione. La moglie di Maurizio Costanzo è ancora in grado di sorprendere il suo esercito di fan accogliendo nel suo studio eleganti signori e signore che nella vita non sono stati molto fortunati in amore.

Grazie a Queen Mary però, dame e cavalieri hanno la possibilità di rimettersi in gioco e di trovare l’altra metà, abbandonandosi a sensazioni ed emozioni provate prima, nel caso di alcuni, e completamente nuove nel caso di altri.

Perché sì, a UeD arriva anche chi l’amore non ha mai conosciuto, chi non ha mai avuto la fortuna di avere accanto a sé una persona in grado di completare la propria esistenza. Tuttavia, in tanti anni di trasmissione, Maria De Filippi ha dato modo a tanti di trovare l’amore.

Cupido ha scoccato numerose frecce nello studio di Uomini e Donne. Alcuni sono stati più fortunati, altri meno. Proprio dal trono over, arriva una notizia sensazionale, di quelle che nessuno si aspettava: lei è rimasta incinta.

Chi è la dama che rimase incinta

Arriva un colpo di scena inaspettato di quelli che nessuno poteva mai immaginare, direttamente dal trono over di Uomini e Donne: lei è rimasta incinta. Protagonista di questa notizia che ha del clamoroso è Gemma Galgani.

La dama torinese è da oltre 12 anni alla corte di Maria De Filippi sperando di trovare l’amore che per il momento però non è ancora arrivato. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la bella signora ha sconvolto tutti facendo una dichiarazione inaspettata.

Gemma ha sempre parlato apertamente nella sua vita sentimentale. Di lei sappiamo che è stata sposata, come ha raccontato più volte in passato, da giovanissima, con un famoso armatore e poi dopo di lui ha avuto flirt e relazioni importanti, alcune nate proprio all’interno della trasmissione che da tempo è diventata la sua seconda famiglia.

Nessuno sapeva però che Gemma era rimasta incinta. Tutto è successo quando aveva 40 anni. Purtroppo però la gioia non è durata tanto. La Galgani era felicissima di mettere al mondo una vita, di realizzare quello che è sempre stato uno dei suoi desideri più grandi, diventare una mamma. Purtroppo però, la dama ha perso il bambino:

“Avevo già compiuto quarant’anni quando sono rimasta incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso”.

Nessuno sapeva che a 40 anni la protagonista di UeD aveva trovato quella che pensava potesse essere la sua dolce metà, la persona giusta, l’uomo con cui mettere su famiglia. Il suo nome è Marcello.

Sorpresa e dolore per la protagonista di Uomini e Donne

La loro relazione non si è conclusa bene. La perdita del bimbo che portava in grembo rappresenta per lei uno dei drammi più devastanti della sua vita. Gemma è una donna generosa, buona, molto affettuosa e con un istinto materno spiccato che ha riversato poi sui figli degli amici più cari e sugli animali, in particolare sui suoi adorati gattini.

Nessuno era a conoscenza di questo trauma vissuto dalla dama di Uomini e Donne che ha deciso di raccontare il suo incubo forse per far rendere conto a tanti che la criticano e giudicano da sempre, che il fatto di non aver figli purtroppo non è una decisione che è dipesa da lei ma le circostanze della vita l’hanno portata a ritrovarsi da sola e senza un figlio da crescere.

Guarda però avanti, Gemma, che non si arrende e che è convinta che prima o poi la vita le riserverà almeno una gioia, come incontrare il principe azzurro.