Suor Cristina, l’avete vista senza velo? Lo scatto conosciuto da pochi

E’ stata una delle protagoniste più chiacchierate di The Voice of Italy a cui prese parte nel 2014. Stiamo parlando di Suor Cristina ma com’è senza velo?

Impossibile non ricordare Suor Cristina. Nel 2014 ne parlavano tutti, soprattutto perché il suo coach musicale era J-Ax.

Chi è Suor Cristina

Gli appassionati di talent show ricorderanno sicuramente Suor Cristina e la sua voce cristallina. La sorella partecipò a The Voice of Italy, un talent show musicale che andava in onda sui canali Rai. Era il 2014 e fece parecchio discutere anche perché il suo coach musicale era una personalità parecchio contrapposta a lei: J-Ax. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti ma le sue doti canore sono difficili da dimenticare.

Suor Cristina oggi ha 34 anni e il suo vero nome è Cristina Scuccia. I suoi natali sono stati in Sicilia, precisamente a Vittoria. Nel 2007 le spettò il ruolo di Suor Rosa nel corso del musical dal titolo Il coraggio di amare. Nel 2009 arrivò per lei la vocazione e, dopo un lungo percorso, arrivò a prendere definitivamente i voti nel 2012. I voti perpetui arriveranno soltanto nel 2019.

La sua partecipazione a The Voice venne accolta con grande entusiasmo dai giudici, tra cui Raffaella Carrà che, all’inizio, furono portati ad ascoltare la sua voce da dietro il sipario. Una partecipazione che condusse Suor Cristina alla vittoria che significò anche firmare due contratti per la Universal Music. I suoi album furono due: Sister Cristina nel 2014 e Felice nel 2018.

Le sue apparizioni in tv non si limitarono a The Voice ma fu concorrente anche per The World’s Best mandato in onda sulla rete CBS e Ballando con le stelle. Al 2020 risale la sua ultima apparizione in tv con Guess My Age di Enrico Papi. Anche se oggi ha definitivamente abbandonato il mondo della musica, Suor Cristina ha sempre detto che cantare per lei:

“è sempre stato sinonimo di fede, ma alla fine ho scelto di unirmi a Dio e ho messo da parte la musica”.

Com’è senza velo

Prima di prendere i voti perpetui, Suor Cristina era una giovane ragazza come tante. La foto senza velo a cui facciamo riferimento la vede ad un provino. La giovane donna appare molto truccata ed abbronzata. Il non portare il velo permette a chi guarda la foto di apprezzare la chioma riccia e fluente di Suor Cristina. I suoi lineamenti dolci sono gli stessi e si scorgono facilmente.

Si percepisce sicuramente un’immagine molto diversa da quella a cui il pubblico era stato abituato a vedere. Oltre al capo completamente scoperto, l’allora ragazzina indossa un top senza spalline che le lascia scoperto l’ombelico.

Insomma, anche Suor Cristina è stata una ragazza con la voglia di apparire e di vestirsi alla moda.