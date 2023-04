Sull’App Io anche la Patente e la tessera sanitaria: le novità

Novità per quanto riguarda l’App Io. Adesso sarà possibile inserire anche la Patente e la tessera sanitaria. Butti: “Importante cambiamento”.

Ha parlato di importante cambiamento per la vita quotidiana il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Secondo Alessio Butti i nuovi documenti digitali rappresenteranno una svolta nella vita quotidiana dei cittadini. Ecco le tre novità.

App Io: Patente digitale, tessera sanitaria e la tessera elettorale digitale

Una svolta sembra essere vicina in Italia sul piano dei documenti digitali. Se l’identità, dopo il mancato accordo con l’app Spid e la possibilità di virare sulla carta di Identità elettronica ormai sempre più concreta come metodo di riconoscimento digitale, il discorso orami si è ampliato anche ad altri tipi di documentazioni.

Lo ha affermato oggi in Commissione Affari costituzionali Alessio Butti, che durante la sua audizione ha parlato delle novità che attendono il Paese riguardanti l’Applicazione Io. Il portafoglio digitale è pronto, a detta del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad accogliere nuovi importanti documenti. Si tratta della tessera sanitaria e della patente di guida, ma anche del voting pass.

La patente digitale avrà valore legale e sarà rappresentata tramite un certificato collegato alla patente. Tramite l’inserimento in App, ovviamente tutti dati a esse collegata saranno accessibili. Un cambiamento importante e una comodità per gli automobilisti, visto che di cambiamento della vita quotidiana ha parlato Butti, che si chiedeva già da tanto tempo.

Anche la tessera sanitaria verrà aggiunta entro la fine dell’anno dunque nella piattaforma Io, con grande curiosità sulla tessera elettorale.

Già da anni negli altri Paesi sono state introdotti documenti digitali, addirittura nel 2019 in Australia, ad esempio, era già presente la patente.

Voting pass: la tessera elettorale in formato digitale

Ansie di smarrire la tessera elettorale a parte, il voting pass annunciato nella giornata di oggi in Commissione potrebbe rappresentare una vera svolta epocale.

Oltre alla patente di guida, una novità importantissima arriva sul piano della tessera elettorale con il voting pass, ossia la tessera elettorale in formato digitale. Un certificato elettorale in grado di sostituire quello cartaceo, che potrà essere disponibile ogni volta su Smartphone e altri Device e soprattuto difficile da smarrire, e con meno ansie riguardanti il rinnovo.

Ancora purtroppo non si parla concretamente di election pass. Quello sì, potrebbe rappresentare una bella batosta per l’astensionismo nel nostro Paese.

Election pass che renderebbe poi praticabili altre modalità di espressione del voto, telematiche, quelle chieste a gran voce negli ultimi anni dai fuori sede, dai residenti all’estero, o da chi per diverse problematiche non riesce a raggiungere i seggi. Sarebbe facile abbattere l’astensionismo con il voto anticipato, con gli elettori che potrebbero votare in delle cabine elettorali collocate, come nella proposta del 2022, negli uffici postali.