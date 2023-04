Perché i volti dei bambini Gesù nei dipinti sono sempre brutti? La spiegazione

Come mai i bambini Gesù sono brutti, ecco che vi sveliamo le ragioni di questa scelta bizzarra. Nessuno sapeva che fosse questa la risposta.

Ecco perché i bambini Gesù sarebbero brutti. C’è una reale motivazione che avrebbe indotto i pittori e gli scultori a dipingere la figura del piccolo con queste sembianze. Ecco qual è, siamo sicuri che vi lascerà a bocca aperta.

Bambini Gesù brutti, come mai

Tra le pitture e le sculture più visitate e ammirate del mondo, compaiono sicuramente quelle religiose e in particolare quelle che raffigurano la Madonna con il bambino. Realizzate da migliaia di artisti in tutto il mondo, sono tra le opere d’arte più amate dai religiosi e non solo.

Da quando esistono dipinti e sculture di Gesù, chiunque le osservasse non ha potuto non notare come il piccolo fosse raffigurato con strane sembianze.

Soprattutto i fedeli non avevano il coraggio di ammettere che la figura di Gesù fosse sgraziata e poco equilibrata. Non si commette peccato, però, se si dichiara che effettivamente è così.

I bambini Gesù sono brutti e c’è una ragione per la quale, soprattutto i più antichi, erano raffigurati così. Gli appassionati e gli esperti d’arte hanno voluto approfondire questo aspetto, che inizialmente si pensava fosse immotivato.

Ecco che vi spieghiamo qual è la ragione di ciò. In moltissimi non si aspettavano che fosse proprio questo il motivo. La scelta non è affatto casuale, ma è dettata da un’esigenza ben precisa.

Svelato il motivo

Le raffigurazioni più moderne del bambino Gesù mostrano dei bebè bellissimi, dal viso paffuto, dai grandi occhi e dai capelli fluenti. Le opere più antiche, però, non presentano affatto questi elementi.

Il periodo più moderno, infatti, in cui si coltivavano certi canoni estetici, il bello, l’equilibrio, prevedeva che il bambino in questione fosse dipinto o scolpito nel modo più gradevole possibile. Chiunque lo ammirasse avrebbe dovuto pensare che fosse il bambino più bello del mondo: dopotutto era il Cristo Nostro Signore. Ma dobbiamo rivelarvi che non è sempre è stato così.

In un periodo più antico, infatti, soprattutto quello del Medioevo, il bambino Gesù veniva raffigurato in un modo a dir poco inguardabile. C’è un motivo ed è anche valido. La ragione di ciò è che il piccolo veniva dipinto o scolpito sotto forma di “homunculus”.

L'”homunculus” in questione altri non è che il Gesù adulto celato dalle sembianze di un piccolo bambino. I pittori e gli scultori, infatti, anche su commissione, dovevano raffigurare il piccolo Gesù come se fosse già adulto, nonostante fosse piccolo.

L’opera doveva in qualche modo simboleggiare il fatto che in realtà Gesù fosse sempre stato un adulto inviato da Dio per il bene degli uomini, anche quando era soltanto un bambino. Quindi, Gesù veniva raffigurato con il volto sgraziato per motivi religiosi e non perché gli artisti fossero incapaci di esprimerlo in un modo che risultasse esteticamente accettabile.

Naturalmente non abbiamo la certezza che sia così, però questa rimane una delle teorie maggiormente accreditate dagli esperti.