Suarez vicino al Gremio, manca solo la firma

Si sta per concludere la carriera di Luis Suarez, il campione uruguaiano è vicinissimo a firmare il suo nuovo contratto con il Gremio diventando uno dei maggiori colpi di mercato della società brasiliana che è pronta a proporre un contratto biennale ed una presentazione da superstar all’Arena do Gremio.



Dopo aver incantato e vinto tutto con le maglie di Liverpool e (soprattutto) Barcellona il “pistolero” Suarez è pronto a tornare in Sudamerica dove concluderà la carriera vestendo la maglia del Gremio.

Il calciatore nell’estate del 2019 è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus poi la trattativa saltò ed il numero 9 decise di accettare l’offerta dell’Atletico Madrid.

Dopo la vittoria del campionato spagnolo il pistolero è finito in fondo alle gerarchie di Simeone ed ora è pronto per quest’ultima grande avventura della carriera.

L’Arena do Gremio si prepara a vivere una giornata di assoluta festa, Suarez infatti diventerebbe uno dei maggiori colpi di mercato della società legandosi al club con un contratto biennale.

Il club avrebbe già iniziato a stampare le maglie con il numero 9 ed il nome del giocatore nell’attesa di poter dare l’ufficialità di questo grande colpo di mercato.

Suarez al Gremio, manca solo la firma

Il club brasiliano ha trovato un accordo con il calciatore uruguaiano e la notizia potrebbe diventare ufficiale già nei prossimi giorni con i tifosi che si preparano ad accoglierlo come una Superstar all‘Arena do Gremio.

I media brasiliani sono convinti che il trasferimento sia ormai ai dettagli ed i tifosi si stanno già preparando ad accoglierlo iniziando a comprare le maglie con il numero 9 e stampato il nome del pistolero.

Per anni Suarez è stato uno dei migliori attaccanti d’Europa ed insieme agli amici Messi e Neymar è stato uno dei protagonisti del Barcellona di Luis Enrique, club che nel 2015 ha vinto la Champions League superando la Juventus di Allegri nella finale di Berlino.

Dopo l’esperienza all’Atletico Madrid il pistolero è tornato in Uruguay ed attualmente gioca nel Nacional, il Gremio però sarebbe riuscito a convincerlo per un biennale mettendolo al centro del progetto ed affidandogli le chiavi del proprio attacco.

Il Pistolero dopo aver conquistato l‘Europa è pronto a dominare anche in Brasile dove l’obiettivo è quello di arricchire la propria bacheca personale anche con la maglia del Gremio.