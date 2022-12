Michelle Hunziker e Trussardi, il dolcissimo scatto che conferma il ritorno di fiamma

Michelle Hunziker e Trussardi si sono ritrovati? Una foto potrebbe confermare un loro ritorno di fiamma: i fan ne sarebbero felici.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? Ci sono dei piccoli dettagli che fanno sperare i fan della coppia, anche se sappiamo bene che il loro rapporto sia rimasto buono anche per il bene delle figlie. La stessa Aurora – presto mamma – ha ripreso i contatti con lui, dopo un periodo di netta separazione e qualche screzio. Il Natale potrebbe però aver messo le cose a posto tra i due? Uno scatto conferma il ritorno di fiamma inaspettato.

Michelle Hunziker, tra amori e figli

Michelle Hunziker non è solo una donna inarrestabile e bellissima, ma anche piena di sorpresa. Una mamma fiera di Aurora avuta dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, che presto la farà diventare nonna.

Nel frattempo le piccole Celeste e Sole Trussardi sono le più coccolate di casa, mentre si preparano a diventare delle zie innamorate per il piccolo che sta per nascere. Insomma, tutto il mondo di Michelle sembra finalmente regnare all’interno di una bolla fatta di armonia e grande amore.

In molti si chiedono se la relazione con l’attuale marito, Tomaso Trussardi, sia realmente arrivata al capolinea. I due hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene delle bambine: ma sono in molti a sostenere che questo potrebbe essere solo un distacco momentaneo, perché alla fine l’amore vince sempre.

Michelle Hunziker, ritorno di fiamma natalizio con Trussardi?

Il Natale di Michelle Hunziker è stato ricco di gioia e amore, in compagnia con le sue figlie e tutti quanti i parenti. Un dettaglio in particolare non è sfuggito ai fan dell’amatissima conduttrice, evidenziando che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra lei e Tomaso.

Le foto che sono state condivise su Instagram durante la Vigilia di Natale lasciano ben sperare, infatti la Hunziker ha passato il tempo con mamma Ineke e la suocera Maria Luisa a casa Trussardi. Potrebbe esserci quindi una riconciliazione oppure la voglia di stare tutti insieme, per il bene delle due bambine.

Tra i vari selfie e foto che sono state postate su Instagram nelle stories si sono potute vedere la mamma della presentatrice e anche la suocera – vedova di Nicola Trussardi – a lei abbracciata. La donna ai tempi si era detta molto dispiaciuta per la rottura tra il figlio e la presentatrice svizzera.

Gli scatti mostrano anche cosa hanno mangiato durante le festività di questi giorni, come tortellini in brodo e altre prelibatezze che sono state sicuramente tra le preferite di tutta la famiglia. Un bellissimo modo per festeggiare tutti insieme, nella speranza che non fosse solo un riavvicinarsi per il bene delle bambine ma un lieto fine dopo una piccola pausa di riflessione.