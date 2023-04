Su Whatsapp arrivano i pagamenti peer-to-peer

WhatsApp ora permette pagamenti in app, mediante il sistema peer-to-peer con crittografia. Ecco come funziona.

Se siete utenti di WhatsApp, l’applicazione ha grandi novità per voi. Ora potete inviare denaro direttamente ai vostri amici e familiari utilizzando l’app di messaggistica, senza aver bisogno di ulteriori servizi di terze parti.

Si tratta di una mossa interessante da parte di Facebook, che ha acquistato WhatsApp nel 2014 per 22 miliardi di dollari e potrebbe essere una manna per chi ha bisogno o vuole pagare senza dover ricorrere a contanti o carte di credito.

WhatsApp abilita i pagamenti peer-to-peer

Il servizio si chiama WhatsApp Payments ed è stato progettato per inviare denaro direttamente ad amici e familiari.

È possibile utilizzare lo strumento della fotocamera integrata nell’app per scansionare un codice QR o inserire manualmente un indirizzo e-mail. I pagamenti sono gestiti dall’infrastruttura globale di Facebook, che comprende oltre 1 milione di negozi al dettaglio che accettano carte prepagate Visa in Europa, Asia, Pacifico e America Latina.

Per utilizzare il servizio, gli utenti devono collegare il conto bancario o la carta di debito al proprio account WhatsApp, un processo che richiede l’inserimento di un codice di quattro cifre inviato tramite messaggio di testo (o chiamata vocale) proveniente dall’app stessa.

È possibile inviare denaro direttamente ai propri amici e familiari

Possiamo inviare denaro direttamente ai nostri amici e familiari. Il destinatario non deve per forza avere l’applicazione o un conto bancario e non dobbiamo preoccuparci delle banche che utilizzano.

I pagamenti sono gestiti dall’infrastruttura globale di Facebook. Gli utenti di WhatsApp possono inviare denaro ai propri contatti attraverso l’applicazione ed è anche possibile richiedere denaro ad amici o familiari tramite la chat.

Ogni utente che si iscrive a WhatsApp Payments riceverà una carta di debito che gli consentirà di prelevare fondi presso gli sportelli automatici e di fare acquisti nei negozi che accettano Mastercard.

Le azioni da compiere per usare il servizio

Per utilizzare il servizio, è necessario collegare il proprio conto bancario o la propria carta di debito all’applicazione.

È possibile farlo dall’interno di WhatsApp per poi inviare denaro attraverso una chat come se fosse un allegato, ad esempio una foto o un file video. Per iniziare, apriamo una conversazione con un contatto, tocchiamo la sua immagine del profilo – nell’angolo in alto a sinistra – selezionate Pagamenti.

Scegliamo, quindi, se inviare denaro tramite bonifico bancario o carta di debito (se disponibile). È necessario disporre di un conto bancario nel Paese in cui si desidera inviare denaro; in caso contrario, scegliamo Bonifico bancario invece di selezionare uno dei metodi di pagamento elencati sotto Carta di debito/Carta di credito.

Tale sistema di pagamento in-app è simile a Venmo o PayPal, ma con crittografia end-to-end. Ciò significa che solo noi e la persona a cui stiamo inviando il denaro possiamo vederlo: non WhatsApp, non Facebook (che possiede l’applicazione) e nessun soggetto terzo.